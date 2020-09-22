  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герой футбольного дня. Артем Кравец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Артем Кравец

Премьер-лига
(2 голосов)

Абы кто играть при Мистере не будет

Герой футбольного дня. Артем Кравец
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

А ведь это показательная ситуация... Мирча Луческу принял приглашение братьев Суркисов и согласился возглавить "Динамо", понимая, что у него не будет такого кадрового подбора, который был в свое время в "Шахтере". Однако это не означает, что Луческу готов работать абы с кем и молча терпеть все штормы, происходящие в клубе.

Мирча Луческу не будет для "Динамо" тем, кем в свое время был Василий Сачко для "Ворсклы" – то есть, тренером, который ничего не будет требовать от руководства. Иначе на проблемной позиции нападающего Луческу оставил бы и Кравца, и Франа Соля, которые непонятно как и непонятно по чьей инициативе оказались в "Динамо". Киевляне отдали в аренду Исенко, Назарий Русин не тянет, поэтому остается один лишь Супряга. Да и к нему есть немало претензий относительно реализации голевых моментов. Но Мирча Луческу все равно не готов создавать конкуренцию искусственно благодаря игрокам, оказавшимся в клубе случайно. Это демонстрирует заявка на "Гент" – без Кравца и Соля, которым предложено искать новые места работы. И это накануне поединков, которые могут определить ход целого сезона.

Герой футбольного дня. Артем Кравец - изображение 1

Сложно в таких ситуациях найти правду: президент и тренер не комментируют ситуацию, приближенные к клубу источники отмечают, что был конфликт между Кравцом и Луческу, а сам Артем пишет, что решение покинуть "Динамо" – общее. Мы же можем судить лишь о том, что видели и видим: Кравец вышел на замену в матче со "Львовом" и показал удручающую игру. Если инициатором приглашения Артема в "Динамо" был Мирча Луческу (в чем есть большие сомнения), то он быстро признал свою ошибку, подчеркнув, что в 75 голова все еще хорошо работает и способна критически мыслить. Если Кравец оказался в клубе путями, проложенными мимо тренера, то решение Луческу оказалось тревожным сигналом для агентов и "менеджеров", плотно присосавшимся к клубу без особой пользы для него.

Так или иначе, но на "Гент" "Динамо" будет наступать с одним лишь Супрягой. Есть еще Жерсон Родригес и Беньямин Вербич, которые могут сыграть нападающего в отдельных критических ситуациях. Но если "Динамо" пройдет в Лигу чемпионов, то Луческу не может не требовать от Суркиса усиления этой линии – не на Русина же рассчитывать в поединках с условными "Баварией", МЮ или "Марселем".

А Кравец возвращается в Турцию. Это тот чемпионат, в котором он нашел себя после неудачных попыток закрепиться в "Штутгарте" и "Гранаде".

Рубрика "герой дня" - в телеграм-канале автора >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
armik (Киев)
22.09.2020 в 13:48
Надо быть очень наивным, что бы на полном серьёзе считать, что с 35 летним игроком заключают контракт на 2 года и он, вместе с руководством клуба, на полном серьёзе уверены, что это усилит атаку и даст ему офигенную игровую практику. Ага, как раз. Кравец - член семьи суркиса и планировалось дать ему подработать и плавно ввести в тренеский состав команды.Думаю, тренером нападающих.Конфликт возник как раз на этой почве.Кравец начал давать советы будулаю и, совсем не с требованиями игровой практики для себя любимого.
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
22.09.2020 в 13:45
Какой-то нездоровый хейт Русина. Вполне ж способный чувак, потенциально не хуже того же Яремчука.
Ответить
0
0
Aalex-696 (Немирів)
22.09.2020 в 13:35
Здається мені, що Кравця брали без згоди Луческу, а той хитрий, взяв і випустив Кравця на Львів, а Кравець - повний нуль. Цим ходом Мірча вбив двох зайців: і Кравця позбувся, і показав братам, хто має керувати трансферами.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...