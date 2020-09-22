Герой футбольного дня. Артем Кравец

А ведь это показательная ситуация... Мирча Луческу принял приглашение братьев Суркисов и согласился возглавить "Динамо", понимая, что у него не будет такого кадрового подбора, который был в свое время в "Шахтере". Однако это не означает, что Луческу готов работать абы с кем и молча терпеть все штормы, происходящие в клубе.

Мирча Луческу не будет для "Динамо" тем, кем в свое время был Василий Сачко для "Ворсклы" – то есть, тренером, который ничего не будет требовать от руководства. Иначе на проблемной позиции нападающего Луческу оставил бы и Кравца, и Франа Соля, которые непонятно как и непонятно по чьей инициативе оказались в "Динамо". Киевляне отдали в аренду Исенко, Назарий Русин не тянет, поэтому остается один лишь Супряга. Да и к нему есть немало претензий относительно реализации голевых моментов. Но Мирча Луческу все равно не готов создавать конкуренцию искусственно благодаря игрокам, оказавшимся в клубе случайно. Это демонстрирует заявка на "Гент" – без Кравца и Соля, которым предложено искать новые места работы. И это накануне поединков, которые могут определить ход целого сезона.

Сложно в таких ситуациях найти правду: президент и тренер не комментируют ситуацию, приближенные к клубу источники отмечают, что был конфликт между Кравцом и Луческу, а сам Артем пишет, что решение покинуть "Динамо" – общее. Мы же можем судить лишь о том, что видели и видим: Кравец вышел на замену в матче со "Львовом" и показал удручающую игру. Если инициатором приглашения Артема в "Динамо" был Мирча Луческу (в чем есть большие сомнения), то он быстро признал свою ошибку, подчеркнув, что в 75 голова все еще хорошо работает и способна критически мыслить. Если Кравец оказался в клубе путями, проложенными мимо тренера, то решение Луческу оказалось тревожным сигналом для агентов и "менеджеров", плотно присосавшимся к клубу без особой пользы для него.

Так или иначе, но на "Гент" "Динамо" будет наступать с одним лишь Супрягой. Есть еще Жерсон Родригес и Беньямин Вербич, которые могут сыграть нападающего в отдельных критических ситуациях. Но если "Динамо" пройдет в Лигу чемпионов, то Луческу не может не требовать от Суркиса усиления этой линии – не на Русина же рассчитывать в поединках с условными "Баварией", МЮ или "Марселем".

А Кравец возвращается в Турцию. Это тот чемпионат, в котором он нашел себя после неудачных попыток закрепиться в "Штутгарте" и "Гранаде".

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