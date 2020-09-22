Премьер-лига
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Директор Болоньи высказался о переговорах по Супряге
Крепко вцепились
Спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон прокомментировал ход переговоров с киевским "
Это непросто. Этот рынок достаточно сложный. Сейчас сложно покупать и продавать по правильным ценам.
Если мы достигнем договоренности - хорошо. Если же не удастся - попробуем снова, - пообещал Бигон Sky Sports.
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