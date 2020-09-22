Директор Болоньи высказался о переговорах по Супряге

Спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон прокомментировал ход переговоров с киевским " Динамо " по поводу нападающего Владислава Супряги.

Это непросто. Этот рынок достаточно сложный. Сейчас сложно покупать и продавать по правильным ценам.

Если мы достигнем договоренности - хорошо. Если же не удастся - попробуем снова, - пообещал Бигон Sky Sports.