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Директор Болоньи высказался о переговорах по Супряге

Премьер-лига
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Директор Болоньи высказался о переговорах по Супряге
Новина українською

Спортивный директор итальянской "Болоньи" Риккардо Бигон прокомментировал ход переговоров с киевским "Динамо" по поводу нападающего Владислава Супряги.

Это непросто. Этот рынок достаточно сложный. Сейчас сложно покупать и продавать по правильным ценам.

Если мы достигнем договоренности - хорошо. Если же не удастся - попробуем снова, - пообещал Бигон Sky Sports.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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