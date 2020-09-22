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Ингулец просматривает двух легионеров - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ищут усиление нападения

Ингулец просматривает двух легионеров - СМИ
Новина українською

В Петрово приехал один из потенциальных новичков-легионеров.

Еще один должен был приехать вчера вечером. Фамилии игроков в клубе не афишируют. Известно, что это игроки атакующего звена, - сообщает meta-ratings.

Следующий поединок 4 тура УПЛ "Ингулец" должен провести на выезде против "Колоса" в воскресенье, 29 сентября. Однако, по слухам, матч будет перенесен из-за участия ковалевцев в Лиге Европы.

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В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Источник:
meta-ratings

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