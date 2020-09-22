Премьер-лига
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Ингулец просматривает двух легионеров - СМИ
Ищут усиление нападения
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Еще один должен был приехать вчера вечером. Фамилии игроков в клубе не афишируют. Известно, что это игроки атакующего звена, - сообщает meta-ratings.
Следующий поединок 4 тура УПЛ "Ингулец" должен провести на выезде против "Колоса" в воскресенье, 29 сентября. Однако, по слухам, матч будет перенесен из-за участия ковалевцев в Лиге Европы.
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Источник:meta-ratings
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