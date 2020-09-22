Ингулец просматривает двух легионеров - СМИ

В Петрово приехал один из потенциальных новичков-легионеров.

Еще один должен был приехать вчера вечером. Фамилии игроков в клубе не афишируют. Известно, что это игроки атакующего звена, - сообщает meta-ratings.

Следующий поединок 4 тура УПЛ "Ингулец" должен провести на выезде против "Колоса" в воскресенье, 29 сентября. Однако, по слухам, матч будет перенесен из-за участия ковалевцев в Лиге Европы.