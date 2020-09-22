  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо готовит предложение по 25-летнему защитнику Индепендьенте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо готовит предложение по 25-летнему защитнику Индепендьенте

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевлянам придется заплатить за игрока около 4 миллионов евро

Динамо готовит предложение по 25-летнему защитнику Индепендьенте
Новина українською

Киевское "Динамо" интересуется 25-летним центральным защитником "Индепендьенте" Александером Барбосой, об этом пишет Твиттер Somos Independiente.

Аргентинский клуб намерен продать футболиста в Украину. В ближайшее время киевляне сделают предложение по нему.

"Индепендьенте" рассчитывает выручить не меньше 3 млн долларов за Барбосу, которого подписали за 4 млн.

В минувшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 встречах. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Индепендьенте (Авельянеда) Индепендьенте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
22.09.2020 в 15:52
Странный трансфер. Еще ни один аргентинец не заиграл в Динамо.
Ответить
0
-1
Pixelsavenue (Kiev)
22.09.2020 в 15:32
Фигово защита играет в аргентинском чемпионате
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...