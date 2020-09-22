Динамо готовит предложение по 25-летнему защитнику Индепендьенте

Киевское "Динамо" интересуется 25-летним центральным защитником "Индепендьенте" Александером Барбосой, об этом пишет Твиттер Somos Independiente.

Аргентинский клуб намерен продать футболиста в Украину. В ближайшее время киевляне сделают предложение по нему.

"Индепендьенте" рассчитывает выручить не меньше 3 млн долларов за Барбосу, которого подписали за 4 млн.

В минувшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 встречах. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.