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Динамо готовит предложение по 25-летнему защитнику Индепендьенте
Киевлянам придется заплатить за игрока около 4 миллионов евро
Киевское "Динамо" интересуется 25-летним центральным защитником "Индепендьенте" Александером Барбосой, об этом пишет Твиттер Somos Independiente.
Аргентинский клуб намерен продать футболиста в Украину. В ближайшее время киевляне сделают предложение по нему.
"Индепендьенте" рассчитывает выручить не меньше 3 млн долларов за Барбосу, которого подписали за 4 млн.
В минувшем сезоне игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 13 встречах. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
22.09.2020 в 15:52
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Pixelsavenue (Kiev)
22.09.2020 в 15:32
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