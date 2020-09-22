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Бутко: Россия для меня считается врагом, я поехал туда за футболом

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник 1,5 года провел в аренде в Амкаре

Бутко: Россия для меня считается врагом, я поехал туда за футболом
Новина українською

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко в эфире youtube-канала Do Best рассказал о своих выступлениях в "Амкаре" (2015-16) в период войны на востоке Украины.

- Почему ты покинул "Мариуполь"? Команда другой стала?

– Да, начали уходить футболисты, которые играли в основе. Уровень команды падал. Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы свой прежний уровень вернуть.

Хорошо, что я так сделал и поехал. Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Я хотел вернуть свой уровень.

- Как-то отзывается сейчас твоя поездка в Россию?

– Возможно, за спиной какие-то ситуации происходят, но со мной ничего плохо не происходило. Кого знаю – все адекватно и нормально относятся.

- Какие у тебя были отношения с россиянами? Тогда только год был, как война началась.

– Везде, где я был, ко мне было идеальное отношение. Как и с моей стороны.

- Вы обсуждали эти темы с одноклубниками, россиянами?

– Понятно, можно где-то и в раздевалке поговорить. Но такие моменты уже тяжело запомнить, это было столько времени назад. Это обговаривалось, понятно, что у каждого свое мнение. Каждый делает так, как считает нужным.

– Сейчас бы поехал в Россию?

– Нет.

- Это давление, что Шевченко не вызовет в сборную? Или внутреннее?

– Вообще не вижу смысла разговаривать об этом. Потому что я сейчас нахожусь в Киеве, у меня год контракта с "Шахтером", поэтому я хочу здесь играть. Не собираюсь в Россию ехать. Хочу здесь закрепиться и доказать, что еще могу играть в "Шахтере".

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В статье: Богдан Бутко Амкар (Пермь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
22.09.2020 в 16:57
Сс*ка, кормильцы всплывают на этом сайте один за другим.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2020 в 17:01
їм наче медом тут помазано
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