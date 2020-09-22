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Заря не смогла договориться по контракту с иранским форвардом Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя клубы между собой нашли взаимопонимание

Заря не смогла договориться по контракту с иранским форвардом Фенербахче
Новина українською

Луганская "Заря", которая активно интересовалась 19-летним иранским нападающим турецкого "Фенербахче" Алаххьяром Сайядом, была вынуждена пока что отложить данный трансфер.

Как сообщает Fanatic, луганский клуб договорился с "Фенером" об аренде футболиста на 1,5 года с возможностью выкупа за 3,5 млн евро, однако не смог найти точки соприкосновения по контракту с самим игроком.

Таким образом, данный трансфер пока что отложен на более поздний срок.

Отметим, что футболист является центрфорвардом, но может сыграть на позиции вингера (атакующего флангового хавбека) любого фланга.

Сайяд стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. Но за команду сыграл лишь 3 матча, а прошлый сезон провел в аренде "Истанбулспора" (11 матчей - 1 гол).

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул)
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
22.09.2020 в 18:50
если в 19 ставит свои условия-а по играм пока НИКТО-- то пусть далеее сидит на лавке и грееет одно место
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0
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Dardolis (Первомайск)
22.09.2020 в 18:23
Кравца лучше взять...Гладкий даже в Турции сбитый летчик, а Кравец очень неплохо себя показывал.
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0
0


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