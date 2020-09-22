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Официально: Йовичевич возглавил Днепр-1

Премьер-лига
(3 голосов)

Ожидаемое решение днепровского клуба

Официально: Йовичевич возглавил Днепр-1
Новина українською

"Днепр-1" официально сообщил, что новым главным тренером команды назначен хорватский специалист Игорь Йовичевич.

Контракт с тренером подписан по схеме 2+1.

Перед хорватским специалистом поставлена задача попадания в еврокубки. Тренер уже познакомился с командой и вечером проведет первую тренировку.

В свое время Йовичевич в Украине играл и работал тренером и функционером в "Карпатах". Последним местом работы хорвата было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.

Также отметим, что на своей нынешней должности Йовичевич сменил Дмитрия Михайленко, который подал в отставку после провального старта нынешнего сезона, когда в трех матчах УПЛ команда взяла всего одно очко.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (9)
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Динамо-машина (Киев)
22.09.2020 в 19:30
Хороший тренер, который уважает Украину и подтверждает это делом, а не словом.
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+2
0
Вано (Lviv)
22.09.2020 в 19:28
Класний тренер якого важко не поважати, шкода що не дали в Карпатах розкритись, успіхів йому з Дніпром1!
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+1
0
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Инспектор ( )
22.09.2020 в 19:22
Где находят такой мусор? А за мову респект
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+1
-3
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Динамо-машина (Киев)
22.09.2020 в 19:29
Мы не можем знать где тебя находят или может ты сам находишься...Но я с тобой согласен)
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+2
0
Глюк Львів (Лемберг)
22.09.2020 в 19:13
Успіху!
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+2
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
22.09.2020 в 18:45
Ну, що ж, - це гарна новина Вдалого ЙОМУ майбутнього у Дніпрі. І головне, що Мовою чудово спілкується, на противагу місцевим аборигенам-чувечелами, котрі по 30-40років тут живуть і повновнне речення з величезними потугами формують
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+5
-4
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Карикатурист (Білозерське)
22.09.2020 в 19:05
Я колись спілкувався із хорватами, наші мови подібні. Зрозуміти можна. А із Вами погоджуюсь повністю. В цій країні навіть президент не в стані українською розмовляти.
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+5
-4
11metrov (Dnepr)
22.09.2020 в 19:09
Ты вообще кто?Какая разница на каком языке говорить? Еще один дебилоид из закарпатьья
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+4
-4
C_Ballack (Днепр)
22.09.2020 в 19:38
Нет, на Закарпатье другие люди, которым все равно кто на каком языке говорит. А эти рагули как раз и есть главные враги Украины. При чём если бы они разговаривали бы на чистом украинском, а то слова каверкают и думают что щирі українці.
+1
-1


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