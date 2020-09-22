Официально: Йовичевич возглавил Днепр-1

" Днепр-1 " официально сообщил, что новым главным тренером команды назначен хорватский специалист Игорь Йовичевич.

Контракт с тренером подписан по схеме 2+1.

Перед хорватским специалистом поставлена задача попадания в еврокубки. Тренер уже познакомился с командой и вечером проведет первую тренировку.

В свое время Йовичевич в Украине играл и работал тренером и функционером в "Карпатах". Последним местом работы хорвата было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.