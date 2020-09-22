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Официально: Йовичевич возглавил Днепр-1
Ожидаемое решение днепровского клуба
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Контракт с тренером подписан по схеме 2+1.
Перед хорватским специалистом поставлена задача попадания в еврокубки. Тренер уже познакомился с командой и вечером проведет первую тренировку.
В свое время Йовичевич в Украине играл и работал тренером и функционером в "Карпатах". Последним местом работы хорвата было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.
Также отметим, что на своей нынешней должности Йовичевич сменил Дмитрия Михайленко,