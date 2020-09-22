Тренер Болоньи: Мы следим за Супрягой, у парня большой потенциал

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в форварде "Динамо" Владиславе Супряге.

"Мы не можем подписать игрока, который в один момент сможет преобразовать игру команды, поэтому мы решили сосредоточиться на молодых и перспективных игроках.

Мы следим за Супрягой, но ему нужно дать время для роста. Мы знаем, что неизбежны взлеты и падения, но у парня большой потенциал", - сказал Михайлович.