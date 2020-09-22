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Тренер Болоньи: Мы следим за Супрягой, у парня большой потенциал

Премьер-лига
(1 голосов)

Болонья продолжает вести игрока

Тренер Болоньи: Мы следим за Супрягой, у парня большой потенциал
Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович подтвердил информацию о том, что клуб заинтересован в форварде "Динамо" Владиславе Супряге.

"Мы не можем подписать игрока, который в один момент сможет преобразовать игру команды, поэтому мы решили сосредоточиться на молодых и перспективных игроках.

Мы следим за Супрягой, но ему нужно дать время для роста. Мы знаем, что неизбежны взлеты и падения, но у парня большой потенциал", - сказал Михайлович.

Ранее сообщалось, что "Болонья" готова увеличить предложение по Супряге.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Синиша Михайлович Владислав Супряга
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Источник:
Football Italia

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nabo444
22.09.2020 в 19:08
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