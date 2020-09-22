Премьер-лига
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Матч Колос – Ингулец не будет перенесен и состоится по графику
Заявление клуба из Ковалевки
Матч 4-го тура УПЛ, в котором "Колос" примет "Ингулец", как и было запланировано заранее, состоится 27 сентября.
Клуб из Ковалевки опроверг
Также "Колос" сообщил, что матч пройдет со зрителями. По предварительной информации от Минздрава на игре будет разрешена присутствие зрителей в 25% от количества мест на стадионе.
Начало матча запланировано на 17:00.
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Источник:ФК Колос
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