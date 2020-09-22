Матч Колос – Ингулец не будет перенесен и состоится по графику

Матч 4-го тура УПЛ, в котором "Колос" примет "Ингулец", как и было запланировано заранее, состоится 27 сентября.

Клуб из Ковалевки опроверг информацию СМИ о том , что данный поединок будет перенесен на более поздний срок из-за участия "Колоса" в квалификации Лиги Европы.

Также "Колос" сообщил, что матч пройдет со зрителями. По предварительной информации от Минздрава на игре будет разрешена присутствие зрителей в 25% от количества мест на стадионе.

Начало матча запланировано на 17:00.