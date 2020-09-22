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Шевчук: На Луческу в Киеве все молятся, что только за счет него могут выйти в Лигу чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Так уж и все?

Шевчук: На Луческу в Киеве все молятся, что только за счет него могут выйти в Лигу чемпионов
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук поделился мнением о работе Мирчи Луческу во главе "Динамо".

"Луческу – опытнейший тренер. Мой бывший тренер. Смотрю, на него все в Киеве молятся, что только за счет него могут выйти в Лигу чемпионов", – сказал Шевчук.

Напомним, что за выход в группу Лиги чемпионов "Динамо" поспорит с бельгийским "Гентом". Первый матч противостояния состоится в Бельгии уже завтра, 23 сентября.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Леонід Скачков (Рівне)
22.09.2020 в 20:01
Ніхто не молиться.Просто Луческу топ-тренер і здатен ще багато зробити для команди,на відміну від Каштру.
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AntinBandera (Leopolis)
22.09.2020 в 20:00
Стільки нової інформації! Топ-стаття! Ніколи б не здогадався, що Луческу досвідчений тренер. А тим більше такий неймовірний факт, що він тренував Шевчука! Повірити не можу!
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paramon7 (Запорожье)
22.09.2020 в 19:56
Славик - чудо эксперт! Как тренер уже себя показал! Теперь языком чешет. Денисов набирает себе подобных, готовых за деньги чушь нести и восхвалять шд.
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0
0
Mikmar (Клесов Ровненская об)
22.09.2020 в 19:53
топ эксперт!
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+2
0
Igor1010 (Вінниця)
22.09.2020 в 19:49
Роль тренера значимая, но для того чтобы выйти в Лигу Чемпионов на поле ещё должны выйти 11 футболистов.
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+4
0
команид (Киев)
22.09.2020 в 19:43
К чему эта тупая статья?
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+5
0


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