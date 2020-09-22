Шевчук: На Луческу в Киеве все молятся, что только за счет него могут выйти в Лигу чемпионов

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук поделился мнением о работе Мирчи Луческу во главе " Динамо ".

"Луческу – опытнейший тренер. Мой бывший тренер. Смотрю, на него все в Киеве молятся, что только за счет него могут выйти в Лигу чемпионов", – сказал Шевчук.

Напомним, что за выход в группу Лиги чемпионов "Динамо" поспорит с бельгийским "Гентом". Первый матч противостояния состоится в Бельгии уже завтра, 23 сентября.