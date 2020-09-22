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Шевчук: На Луческу в Киеве все молятся, что только за счет него могут выйти в Лигу чемпионов
Так уж и все?
Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук поделился мнением о работе Мирчи Луческу во главе "
"Луческу – опытнейший тренер. Мой бывший тренер. Смотрю, на него все в Киеве молятся, что только за счет него могут выйти в Лигу чемпионов", – сказал Шевчук.
Напомним, что за выход в группу Лиги чемпионов "Динамо" поспорит с бельгийским "Гентом". Первый матч противостояния состоится в Бельгии уже завтра, 23 сентября.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (6)
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Леонід Скачков (Рівне)
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AntinBandera (Leopolis)
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paramon7 (Запорожье)
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Mikmar (Клесов Ровненская об)
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Igor1010 (Вінниця)
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команид (Киев)
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