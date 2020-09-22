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Романов рассудит Минай и Динамо и другие судейские назначения на матчи 4-го тура УПЛ
Тур пройдет без использования ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 4-го тура
Главными арбитрами на матчах 4-го тура будут работать:
26 сентября (суббота)
"Минай" – "Динамо" – Виталий Романов (Днепр)
"Ворскла" – "Мариуполь" – Владимир Новохатный (Киев)
"Александрия" – "Днепр-1" – Игорь Пасхал (Херсон)
27 сентября (воскресенье)
"Львов" – "Заря" – Александр Омельченко (Славянск)
"Шахтер" – "Олимпик" – Анатолий Абдула (Харьков)
"Десна" – "Рух" – Денис Шурман (Киевская область)
"Колос" – "Ингулец" – Александр Дердо (Черноморск)
Отметим, что ВАР в данном туре не будет использоваться даже в учебном режиме.