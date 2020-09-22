  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Романов рассудит Минай и Динамо и другие судейские назначения на матчи 4-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романов рассудит Минай и Динамо и другие судейские назначения на матчи 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тур пройдет без использования ВАР

Романов рассудит Минай и Динамо и другие судейские назначения на матчи 4-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 4-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 4-го тура будут работать:

26 сентября (суббота)

"Минай" – "Динамо" – Виталий Романов (Днепр)

"Ворскла" – "Мариуполь" – Владимир Новохатный (Киев)

"Александрия" – "Днепр-1" – Игорь Пасхал (Херсон)

27 сентября (воскресенье)

"Львов" – "Заря" – Александр Омельченко (Славянск)

"Шахтер" – "Олимпик" – Анатолий Абдула (Харьков)

"Десна" – "Рух" – Денис Шурман (Киевская область)

"Колос" – "Ингулец" – Александр Дердо (Черноморск)

Отметим, что ВАР в данном туре не будет использоваться даже в учебном режиме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
дедушка (Сумы)
22.09.2020 в 21:55
Куда дели Катрусю?
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
22.09.2020 в 22:01
Нема вару - нема Катрусі.
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.09.2020 в 21:42
Хана Минаю Романов выйдет в футболки Динамо
Ответить
0
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
22.09.2020 в 22:16
Это лучше, чем вы там ходите с флагом России и паспорт троекратно на ночь целуете.
Ответить
+3
0
alex.belogubko (одесса)
22.09.2020 в 21:01
почему 1 лигу судят западенцы а УПЛ их нет--не порядок
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...