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Рябоконь: Говорю Мудрику ставить задачу попасть на ближайшее Евро

Премьер-лига
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Наставник Десны рассказал о перспективах хавбека

Рябоконь: Говорю Мудрику ставить задачу попасть на ближайшее Евро
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире программы "Трендец" поделился мнением об арендованном у "Шахтера" Михаиле Мудрике.

- Сейчас пришел Мудрик, говорят: инстаграм, то, се. А он тренируется круглые сутки. И с командой, и индивидуально, и в разных залах. Когда не тренируется – просит какой-то матч посмотреть, чтобы что-то по теории. Просто уникальный человек. Поэтому залог всего – любовь к футболу.

- Есть два мифа о Мудрике. Первый – он свысока относится к футболистам, на своей волне, эго у него большое. Второй – если он не сыграет пяточкой, то не идет вперед.

– Первое абсолютно не сходится. Сам удивлен, насколько он любит футбол. Абсолютно готов серьезно заниматься и тренироваться круглые сутки. Это факт.

Второе – может быть, на уровне юношеских команд что-то себе позволял. Здесь он самый обычный парень. Я бы очень хотел, чтобы он здесь раскрылся на полную. Таких, как он, единицы. Очень талантливый парень. Думаю, у него все получится. В ближайших матчах, думаю, будет в основном составе.

- Ему уже и до сборной недалеко?

– Конечно, говорю ему ставить задачу попасть на ближайшее Евро. Сейчас футбол меняется. Сборной сейчас сложно, если взять атакующих футболистов, то они не особо умеют прессинговать. Да, они большие мастера, но не хватает скорости. А такая скорость, как у Мудрика, не знаю, есть ли вообще у кого-то в нашем футболе.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна

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