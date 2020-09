Киевский Балотелли. Кажется, мы многого не знали про Жерсона Родригеса

А давайте начистоту - что мы слышали про Жерсона, когда он переходил в киевское "Динамо"?

На ум приходит только матч Люксембург - Украина, в котором он сперва уничтожил правый фланг нашей обороны, а потом поразил собственные ворота, чем спас Андрея Шевченко от позора.

Но ладно мы, а вот в "Динамо" могли бы потрудиться узнать о новичке побольше перед его подписанием. История Жерсона Родригеса, хоть и проходила в маленьких клубах, но была довольно заметной. Шлейф он после себя оставлял будь здоров. Однако за трансферы в Киеве отвечали одновременно и Красников, и Михайличенко, и Хацкевич вмешивался, еще и Шаблий пачками свозил своих. А где коллективная ответственность - там безответственность, Лобановский был абсолютно прав.

Так Жерсон и оказался в Украине, чем здорово удивил прессу в Бенилюксе. УПЛ там котируют довольно высоко. Чего нельзя сказать о Родригесе.

***

Строго говоря, Жерсон даже не люксембуржец. Он родился в пригороде Лиссабона Прагале, где стоит знаменитая статуя Христоса-Короля, в семье мигрантов из Кабо-Верде.

Отца Родригес никогда не знал, мать поначалу тоже - та почти сразу после его рождения уехала в Люксембург на заработки. Забрать Жерсона у нее получилось только через несколько лет. И стоило ему приехать, как местные моментально увидели в парне задатки атлета.

Куда там Люксембург - Жерсона выхватила школа "Метца", расположенного в часе езды от крохотного государства. Там он составил пару форвардов с Максвелем Корне. Парни сдружились и показывали хорошие результаты. Но проблемы с дисциплиной, прогулы и череда мелких правонарушений подвели Жерсона под монастырь - через три года его отчислили.

Трудности взросления дорого обошлись Родригесу - сегодня он даже не железный игрок основы "Динамо", тогда как Корне играет в старте полуфиналиста Лиги чемпионов.

Вернувшись домой, Жерсон попал в социально-образовательный центр для трудных подростков. Там учили уже не играть в футбол, а просто выживать. Родригес выбрал профессию плотника, параллельно занимаясь в зале - ему нравился бодибилдинг. Футбол же превратился для него в хобби - так, поигрывал по выходным в люксембургской второй лиге. Можете представить себе уровень турнира.

Luxemburg-held Gerson Rodrigues terug bij Telstar: 'Tegen Pogba, of mét Platje: voor mij is het even mooi' https://t.co/MS6GtTiA2c pic.twitter.com/scMUXVQjwe

Но талант не пропал и там. За три года Жерсон прошел путь от дворового футбола до "Фолы Эш", одной из лучших команд Люксембурга. Параллельно его заиграли за национальную сборную. Тогда-то на него и обратил внимание "Телстар".

***

Технический директор североголландского клуба Пит Бутер потом рассказывал, что Родригеса ему насоветовали коллеги из Франции.

Люксембург как раз должен был играть матч против Нидерландов на "Де Кюйпе", и Бутер вместе с тренером Майком Снуем поехали лично посмотреть новичка. Оба были сражены наповал - тот играл без преувеличения сильно. Смущала только одна деталь.

Однако "Телстар" из голландского второго дивизиона не тот клуб, который претендует на идеальных новичков, поэтому Бутер смирился. В конце концов, у Жерсона был очевидный талант. В клубе надеялись, что они помогут друг другу пойти на повышение. Как оказалось, зря.

Майк Снуй недавно вспоминал одну анекдотическую историю. Как-то под конец тренировки он попросил игроков сделать по десять ускорений. Жерсон выполнять указание не спешил: "Не, тренер, сегодня без бега". У Снуя отвисла челюсть: "Мы заканчиваем занятие десятью спринтами. На исходную!" На это футболист заметил, что он и так достаточно быстр, и ушел в раздевалку.

Самое смешное, что это была правда - даже тренируясь вполсилы Жерсон был и быстрее, и сильнее большинства одноклубников. Только что толку, если на поле он играл так, как ему хотелось, не выполнял указаний, да еще и сильно зависел от настроения. Однажды Родригесу удался чудо-гол с центра поля, но за этим последовало идиотское удаление за удар лежащего игрока. Как это объяснить?

Марио Мориани, бывший президент "Фолы Эш", не сомневается - у игрока проблемы с головой, из-за которых он не может как следует реализоваться.

***

Бутер, покатываясь от смеха, рассказывает, как однажды во время тренировки в "Телстаре" Родригес остановился и пошел к трибуне, где одиноко сидел десятилетний мальчишка. Жерсон спер из раздевалки первую попавшуюся футболку, подписал ее и вручил болельщику.

А потом случился матч Люксембурга против Франции, и Родригес, проваливающийся во второй лиге Нидерландов, выдает бенефис, попадает в штангу и на первые полосы газет.

#CM2018 My champion Gerson Rodrigues was about to make the surprise in Toulouse, playing the ways he likes. #FRALUX #Telstar1963NV pic.twitter.com/yBwwMdUHQ2