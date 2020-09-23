Киевский Балотелли. Кажется, мы многого не знали про Жерсона Родригеса

А давайте начистоту - что мы слышали про Жерсона, когда он переходил в киевское "Динамо"?

На ум приходит только матч Люксембург - Украина, в котором он сперва уничтожил правый фланг нашей обороны, а потом поразил собственные ворота, чем спас Андрея Шевченко от позора.

Но ладно мы, а вот в "Динамо" могли бы потрудиться узнать о новичке побольше перед его подписанием. История Жерсона Родригеса, хоть и проходила в маленьких клубах, но была довольно заметной. Шлейф он после себя оставлял будь здоров. Однако за трансферы в Киеве отвечали одновременно и Красников, и Михайличенко, и Хацкевич вмешивался, еще и Шаблий пачками свозил своих. А где коллективная ответственность - там безответственность, Лобановский был абсолютно прав.

Так Жерсон и оказался в Украине, чем здорово удивил прессу в Бенилюксе. УПЛ там котируют довольно высоко. Чего нельзя сказать о Родригесе.

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Строго говоря, Жерсон даже не люксембуржец. Он родился в пригороде Лиссабона Прагале, где стоит знаменитая статуя Христоса-Короля, в семье мигрантов из Кабо-Верде.

Отца Родригес никогда не знал, мать поначалу тоже - та почти сразу после его рождения уехала в Люксембург на заработки. Забрать Жерсона у нее получилось только через несколько лет. И стоило ему приехать, как местные моментально увидели в парне задатки атлета.

Куда там Люксембург - Жерсона выхватила школа "Метца", расположенного в часе езды от крохотного государства. Там он составил пару форвардов с Максвелем Корне. Парни сдружились и показывали хорошие результаты. Но проблемы с дисциплиной, прогулы и череда мелких правонарушений подвели Жерсона под монастырь - через три года его отчислили.

Трудности взросления дорого обошлись Родригесу - сегодня он даже не железный игрок основы "Динамо", тогда как Корне играет в старте полуфиналиста Лиги чемпионов.

Вернувшись домой, Жерсон попал в социально-образовательный центр для трудных подростков. Там учили уже не играть в футбол, а просто выживать. Родригес выбрал профессию плотника, параллельно занимаясь в зале - ему нравился бодибилдинг. Футбол же превратился для него в хобби - так, поигрывал по выходным в люксембургской второй лиге. Можете представить себе уровень турнира.

Luxemburg-held Gerson Rodrigues terug bij Telstar: 'Tegen Pogba, of mét Platje: voor mij is het even mooi' https://t.co/MS6GtTiA2c pic.twitter.com/scMUXVQjwe — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) September 7, 2017

Но талант не пропал и там. За три года Жерсон прошел путь от дворового футбола до "Фолы Эш", одной из лучших команд Люксембурга. Параллельно его заиграли за национальную сборную. Тогда-то на него и обратил внимание "Телстар".

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Технический директор североголландского клуба Пит Бутер потом рассказывал, что Родригеса ему насоветовали коллеги из Франции.

Люксембург как раз должен был играть матч против Нидерландов на "Де Кюйпе", и Бутер вместе с тренером Майком Снуем поехали лично посмотреть новичка. Оба были сражены наповал - тот играл без преувеличения сильно. Смущала только одна деталь.

"Он часто менял клубы в Люксембурге. Несмотря на его качества и место в сборной, Жерсона всегда отпускали легко. Но ведь в клубах работают не идиоты. Что-то было не так".

Однако "Телстар" из голландского второго дивизиона не тот клуб, который претендует на идеальных новичков, поэтому Бутер смирился. В конце концов, у Жерсона был очевидный талант. В клубе надеялись, что они помогут друг другу пойти на повышение. Как оказалось, зря.

Майк Снуй недавно вспоминал одну анекдотическую историю. Как-то под конец тренировки он попросил игроков сделать по десять ускорений. Жерсон выполнять указание не спешил: "Не, тренер, сегодня без бега". У Снуя отвисла челюсть: "Мы заканчиваем занятие десятью спринтами. На исходную!" На это футболист заметил, что он и так достаточно быстр, и ушел в раздевалку.

Самое смешное, что это была правда - даже тренируясь вполсилы Жерсон был и быстрее, и сильнее большинства одноклубников. Только что толку, если на поле он играл так, как ему хотелось, не выполнял указаний, да еще и сильно зависел от настроения. Однажды Родригесу удался чудо-гол с центра поля, но за этим последовало идиотское удаление за удар лежащего игрока. Как это объяснить?

Марио Мориани, бывший президент "Фолы Эш", не сомневается - у игрока проблемы с головой, из-за которых он не может как следует реализоваться.

"Знаете, Жерсон прекрасный игрок, в этом нет сомнений. Он был слишком хорош для "Телстара". Но также он немного чокнутый. Жерсон дружелюбный и классный парень, но иногда теряет землю под ногами. Если бы он тренировался нормально и показывал прилежное отношение, то играл бы в Бундеслиге. И никогда бы не попал в этот "Телстар". У него огромный потенциал - он бегает со скоростью света, очень силен физически, техничен, умеет забивать голы. У него есть все. Но он очень странный парень, так всегда было".

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Бутер, покатываясь от смеха, рассказывает, как однажды во время тренировки в "Телстаре" Родригес остановился и пошел к трибуне, где одиноко сидел десятилетний мальчишка. Жерсон спер из раздевалки первую попавшуюся футболку, подписал ее и вручил болельщику.

"Вот такой он был, странный. В некоторых матчах он играл только когда к нему попадал мяч, поскольку не желал вступать в единоборства. Никто из наших не хотел играть с ним в одной команде в двусторонках, ведь с Жерсоном ты всегда проигрывал".

А потом случился матч Люксембурга против Франции, и Родригес, проваливающийся во второй лиге Нидерландов, выдает бенефис, попадает в штангу и на первые полосы газет.

#CM2018 My champion Gerson Rodrigues was about to make the surprise in Toulouse, playing the ways he likes. #FRALUX #Telstar1963NV pic.twitter.com/yBwwMdUHQ2 — Ahmed Nouma (@ahmednouma) September 4, 2017

На следующий уик-энд на скромный стадиончик "Телстара" сбежались толпы журналистов, чтобы посмотреть на героя. Тот, как заправская суперзвезда, раздал десяток интервью, и даже пообещал битву в следующей игре со Швецией. Той самой, где Люксембург проиграет 0:8. А еще через три дня уведомил Снуя, что у него новый агент - тот же, что и у Александра Ляказетта. Тренер был шокирован.

"Теперь у Жерсона никак не меньше трех агентов. Я надеюсь, он вернется с небес на землю, поскольку он полезный игрок. Он может заработать для клуба много денег, ему по силам однажды играть в Эредивизи".

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Но с Эредивизи не срослось. Спустя пару месяцев "Телстар" продал Жерсона в тираспольский "Шериф", отбив вложенные деньги, и закрыл эту страницу.

Ну а люксембуржец заколесил по миру - сперва Приднестровье, потом Япония, Украина, Турция, снова Украина. Задержаться хоть где-то у него не получается, и дело вовсе не в игровых характеристиках.

В "Шерифе" Жерсон выделялся настолько, что Александр Спиридон в одном из интервью прямо говорил, мол, парень слишком хорош для Молдовы. Но у бывшего тренера тираспольцев Горана Саблича на этот счет другое мнение. По слухам, он сильно удивился, что в Киеве не спросили его о "подвигах" люксембуржца перед оформлением сделки. Рассказать экс-защитнику "Динамо" было что - местная пресса не раз ловила Жерсона на пристрастии к ночной жизни.

Но в Киеве доверились агентам, и потом сильно удивлялись, когда Родригес сперва устроил потасовку с Буяльским на тренировке, а затем мощным ударом чуть не оглушил тренерскую скамейку. Это не говоря уже про легендарные ночные загулы.

В итоге смутьяна решено было сдать в аренду, но и там история, конечно, повторилась - Жерсон играл здорово, забивал голы, а потом напал с кулаками на 34-летнего капитана собственной команды.

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Сегодня много говорят о факторе Луческу в контексте Шапаренко, Забарного, Бущана, и это правильно. Парни прогрессируют быстрее, чем на то можно было рассчитывать.

Однако ренессанс Жерсона под началом 75-летнего румынского наставника может дать Киеву даже больше. Такие вот скандалисты, которые не совсем в своем уме, зачастую не лишены искры гениальности. То, как Жерсон перебросил Пятова на мокром газоне "Олимпийского" в матче за Суперкубок, - обычному игроку такое даже в голову не придет.

???????? Gerson Rodrigues Amazing goal



Shakhtar - Dynamo Kyiv 0 - 2 Ukrainian Super Cup ???????? pic.twitter.com/kxzMwoFo5j — SportsBoxingUA (@sports_ua) August 25, 2020

Марио Балотелли - хрестоматийный пример, но вообще это распространенный типаж в футболе. Взять тех же Кассано, Муту или Адриано. У каждого из плохих парней миллиарды тараканов в голове, мешавшие им раскрыть все грани таланта. Но на коротких отрезках, попадая в правильные руки, они способны на чудеса.

Жерсон Родригес не попал бы в "Динамо", если бы Суркис знал, кого покупает. Но прямо сейчас у Луческу не осталось выбора, и он делает ставку, вероятно, на самого сумасбродного бомбардира в своей тренерской биографии. Конечно, это все на тоненького, но пока фокус работает - и это принесло "Динамо" уже две большие победы на старте сезона. Если так пойдет и дальше, то и клуб, и игрок на некоторое время выйдут на новый уровень. Может даже проведут на нем сезон-второй.

Ну а если нет - что ж, Жерсону не привыкать разочаровывать толпу. Да и "Динамо" уже столько раз ошибалось с легионерами, что еще один прокол вряд ли хоть кого-то удивит.