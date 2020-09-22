Бабич: Парадоксально звучит, но сложный выездной календарь Мариуполя пошел команде на пользу

Бывший главный тренер " Мариуполя " Александр Бабич прокомментировал старт команды в новом сезоне УПЛ.

"Приятно удивляет "Мариуполь", у которого был сложный календарь, но это не помешало азовцам набрать шесть очков из девяти возможных. Особенно хорошее впечатление подопечные Остапа Маркевича произвели в победном матче с "Зарей".

Рад, что после ухода группы ведущих игроков, футболисты, которые раньше были преимущественно на замене, сумели ощутимо прибавить и уже претендуют на роль лидеров. Как не парадоксально звучит, но то, что мариупольцы из-за замены газона на местном стадионе вынуждены пока что играть на выезде, пошло им на пользу, способствуя сплоченности, повышению мотивации, - сказал Бабич.