Йовичевич: Хочу, чтобы Днепр-1 играл в тотальный футбол и понимал игру

Новый главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич , который принял команду после ухода Дмитрия Михайленко, дал свое первое интервьюв новой должности.

- Сегодня необычный день - первый в новом клубе. Какой у вас настроение? С чем пришли в "Днепр-1"?

- Первый день всегда является незабываемым. После стольких лет вернуться в украинский футбол является и мотивацией, и вызовом. "Днепр-1" заслуживает бороться за самые высокие места, и мы будем работать ежедневно в этом направлении.

- Всегда непросто возглавлять команду во время сезона. Что вы видите необходимым срочно сделать?

- 1 очко в 3 матчах - результат, который, возможно, не соответствует игре команды. Должны поднять настроение команде. В такой ситуации всегда на команду влияет и давит результат, необходимость выполнить задачу на сезон. Но я считаю, что надо идти от матча к матчу. Жить не чем-то призрачным, а трудом, качественными тренировками.

- Руководство хочет попасть в еврокубки. Слыша эту задачу, вы, наверное, высказывали и свои какие-то пожелания относительно усиления?

- Во-первых, отмечу, что имеющиеся игроки по своему качеству могут выполнить задачу. С другой стороны, есть еще 15 дней, и если будет возможность приобрести игрока на определенную позицию для укрепления конкуренции, мы это сделаем вместе со спортивным директором Андреем Русолом. Поэтому, еще есть пространство для улучшения команды, чтобы выполнить задачу еще лучше. Еще раз говорю: я первый хочу выигрывать, потому что с детства имею дух победителя. Хочу эту эмоцию передать футболистам. В каждой тренировке, в каждом упражнении должен быть победитель. Для этого будем работать.

- Что может измениться в игре "Днепра-1" уже в ближайшем матче? На что будете делать упор в несколько дней, оставшихся до матча с "Александрией"?

- Мы уже проанализировали "Александрию". Сегодня был весь день в пути, но помощники уже работали и видели. "Александрия" уже много лет придерживается одного стиля под руководством постоянного тренера, против которого я играл еще 6 лет назад. Очень неудобная команда. Учитывая ее схему игры, должен думать, как уменьшить их давление, уменьшить угрозу от двух форвардов, противостоять их упорном контактном футболу.

На этой неделе мы больше работать над психологией, чем над тактикой. Результат - 1 очко после трех матчей - давит, но сегодня первый день нового пути, и хочу, чтобы игроки думали только о позитиве.

- Вы изменились как тренер с тех пор, как покинули Украину?

- Каждый тренер ежедневно работает над собой, стажируется, учится, смотрит футбол, разговаривает с другими специалистами. Из-за этого приобретается опыт и меняется взгляд на футбол. Определенные успехи пришли в последние годы - выиграли чемпионские звания команды U-19 и дубля загребского "Динамо". Поэтому, время пошло на пользу. Стал спокойнее в определенных переломных моментах в матче. В каждом матче есть такие моменты, и ты должен очень быстро принять решение или о замене, или по изменению схемы, или видишь, что соперник очень давит и разрывает тебя на одном фланге. Опыт позволяет сейчас чувствовать себя спокойнее. Но так же думаю, что черз 6 лет будет еще лучше, чем сегодня.

- Кстати, о схеме. "Днепр-1" в этом сезоне использовал необычную схему для чемпионата Украины. Вы будете что-то менять сейчас? Какой стиль хотите привить команде?

- Каждый матч требует от команды определенных шагов. То, что я люблю 4-1-4-1, не означает, что в каждой игре мы будем действовать именно таким образом. И в этой базовой схеме можно играть 3-4-3: когда при владении мячом один опорный опускается, а фланги смещаются внутрь. Схема сама по себе не важна. А вот стиль изменить нельзя. Если нет стиля и еще проигрываешь - тогда ничего не имеешь.

- Можете сформулировать в нескольких словах, какого стиля будет придерживаться "Днепр-1"?

- Хочу видеть команду агрессивной, компактной, которая понимает игру и что требует ситуация на поле. Я могу иметь философию контроля мяча, но если играю против крепкого соперника, он не получится. Тогда должны активно действовать без мяча в первой и второй зонах или в высоком прессинга. Хочу, чтобы команда играла в тотальный футбол и понимала игру.