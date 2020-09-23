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Шаблий в трансферах Динамо отодвинут на задний план - источник
За дело взялся Запорожан
Основную роль в возможных входных трансферах в киевском "
Зато агент Вадим Шаблий, фирма которого работает с большим количеством украинских футболистов, отодвинут на второй план.
Судя по качеству предыдущей работы, сравнивать молдавана/румына с Шаблием не с руки. И это внушает осторожный оптимизм.
По крайней мере теперь большая уверенность в том, что главного тренера не будут ставить перед фактом о вновь прибывшем, не будут нагло предлагать и делить бакшиш с "булочек", а трансферы все же будут. Конечно, если прорвемся в ЛЧ.