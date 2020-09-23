Шаблий в трансферах Динамо отодвинут на задний план - источник

Основную роль в возможных входных трансферах в киевском " Динамо " выполняет агент главного тренера команды Мирчи Луческу - Аркадий Запорожан, информирует "Динамо Киев Inside".

Зато агент Вадим Шаблий, фирма которого работает с большим количеством украинских футболистов, отодвинут на второй план.

Судя по качеству предыдущей работы, сравнивать молдавана/румына с Шаблием не с руки. И это внушает осторожный оптимизм.

По крайней мере теперь большая уверенность в том, что главного тренера не будут ставить перед фактом о вновь прибывшем, не будут нагло предлагать и делить бакшиш с "булочек", а трансферы все же будут. Конечно, если прорвемся в ЛЧ.