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Шаблий в трансферах Динамо отодвинут на задний план - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

За дело взялся Запорожан

Шаблий в трансферах Динамо отодвинут на задний план - источник
Новина українською

Основную роль в возможных входных трансферах в киевском "Динамо" выполняет агент главного тренера команды Мирчи Луческу - Аркадий Запорожан, информирует "Динамо Киев Inside".

Зато агент Вадим Шаблий, фирма которого работает с большим количеством украинских футболистов, отодвинут на второй план.

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Судя по качеству предыдущей работы, сравнивать молдавана/румына с Шаблием не с руки. И это внушает осторожный оптимизм.

По крайней мере теперь большая уверенность в том, что главного тренера не будут ставить перед фактом о вновь прибывшем, не будут нагло предлагать и делить бакшиш с "булочек", а трансферы все же будут. Конечно, если прорвемся в ЛЧ.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Аркадий Запорожану Вадим Шаблий
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(2 голосов)
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Источник:
Динамо Київ Inside

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 08:39
Він звичайно винуватий, але він...не винуватий.
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0
0
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ascent (Луксор)
23.09.2020 в 08:53
Берегись автомобиля...
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0
-1
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ascent (Луксор)
23.09.2020 в 08:27
Все виноваты: игроки, агенты, скауты, кроме президента и тренеров...
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0
-2


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