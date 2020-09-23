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Вернидуб: Вижу в Первой лиге команды, которые могли бы составить конкуренцию в УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

"Пошел посмотреть на любимую команду"

Вернидуб: Вижу в Первой лиге команды, которые могли бы составить конкуренцию в УПЛ
Новина українською

Экс-наставник "Зари" Юрий Вернидуб, который до недавнего времени работал в Беларуси с солигорским "Шахтером", вернулся в Запорожье и пришел на футбол.

- Вас заметили на матче "Заря" - "Шахтер"...

- Я пошел посмотреть на свою любимую команду. Плюс, за "Зарю" играет мой сын. Получил массу удовольствия. Даже после того, как я ушел из "Зари", часто приходил на матчи. У меня была возможность и время.

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- Кстати, как дела у вашего сына, Виталия?

- В этой игре он был одним из лучших, на мой взгляд. Я рад за него, все нормально.

- Как вы оцените перспективы "Зари в нынешнем сезоне?

- Они все равно будут на призовом месте. Даже не сомневаюсь, что как минимум в тройке они будут.

- Что вы думаете об этом чемпионату Украины? Впервые за 4 сезона снова играет 14 команд. Это хорошо для турнира?

- Это плюс для чемпионата Украины. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к 16 командам. Вижу, что в Первой лиге есть команды, которые заслуживают внимания и могли бы составить конкуренцию командам Премьер-лиги.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб Первая лига Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
sport.ua

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