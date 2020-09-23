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Почетный президент Днепра-1: Для меня самым большим шоком было то, что мы не попали в еврокубки

Премьер-лига
(2 голосов)

А стресс начался после Колоса

Почетный президент Днепра-1: Для меня самым большим шоком было то, что мы не попали в еврокубки
Новина українською

Юрий Береза, почетный президент СК "Днепр-1", прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Игоря Йовичевича.

- Смена тренера - всегда стресс для команды. Как и с чем из этой ситуации вышел "Днепр-1"?

- На самом деле этот стресс начался с Ковалевки, вы прекрасно это знаете. Я очень уважаю Дмитрия Михайленко. Он внес огромный вклад в создание клуба, поставил игру команды. Все будет оцениваться в историческом контексте. Но наступил момент, когда мы не могли дать результат.

К сожалению, Дмитрий Станиславович принял решение об отставке, и нам, соответственно, пришлось предпринимать действия. Нужен был человек, который отвечает философии, тому, что строилось три года, что происходит на стадионе. Кажется, мы угадали. Посмотрим. Только игра определяет успешность или неуспешность тренера. А с Дмитрием Станиславовичем не хотелось бы расставаться навсегда. Все возможно, у нас все впереди, ведь мы - достаточно молодой клуб.

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- Представляя команде тренера, вы повторили задачи на сезон. Цель остается неизменной?

- Для меня самым большим шоком было то, что мы не попали в еврокубки. Думаю, были бы там ни плохими. Поэтому задача попасть в еврокубки - это цель №1. Все остальное будем смотреть в течение сезона. Мы еще предстоит пережить мировые вызовы в виде ковиду. Мне бы хотелось, чтобы болельщики скорее вернулись на трибуны. Но вернулись туда, где на футбольном поле будет доминировать "Днепр-1".

- Судя по вашему общения с Йовичевичем, вы быстро нашли общий язык...

- Дело в том, что с момента начала переговоров мы находились на видеосвязи, много общались. Его дух и философия соответствует нашим. Посмотрим, все покажет время, газон и мяч. Если будет результат - все будет прекрасно.

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В статье: Дмитрий Михайленко Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Юрий Береза Днепр-1
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(2 голосов)
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Источник:
Дніпро-1

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Комментарии (4)
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Maugli (Джунгли Африки)
23.09.2020 в 12:17
Напридумывают себе титулов, почётные. Клоуны!
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viajador (село Ригачка)
23.09.2020 в 11:34
Якась психлікарня В Лігу Чемпіонів не потрапив і засумував.
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0
0
avatar
Инспектор ( )
23.09.2020 в 11:02
Боже, какие Еврокубки....
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+4
0
viajador (село Ригачка)
23.09.2020 в 11:33
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0
0


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