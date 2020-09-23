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Бабич предостерегает Минай и Рух от попадания в "яму"
Несколько лучше дела в Ингульца
Бывший наставник "Мариуполя" Александр Бабич рассказал об игре новичков УПЛ - "Ингульца", "Миная" и "Руха" и их потребности в усилении.
Новички УПЛ пока не впечатляют. Создается впечатление, что в пылу острой борьбы в прошлом сезоне за повышение в классе они недооценили необходимость усиления состава.
Лучше выглядит "Ингулец", который и раньше мог похвастаться длинной скамейкой запасных, но и он требует точечной доукомплектации.
А вот "Минаю" и "Руху" необходимо успеть качественно отработать перед закрытием трансферного «окна». Иначе можно оказаться в яме, из которой будет сложно выбраться.