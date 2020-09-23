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Следующий домашний матч ПФК Львов состоится со зрителями

Премьер-лига
(1 голосов)

На стадионе "Украина"

Следующий домашний матч ПФК Львов состоится со зрителями
Новина українською

Следующий официальный поединок в рамках УПЛ ПФК "Львов" проведет против ФК "Заря" (Луганск). Этот матч состоится на львовском стадионе "Украина".

Отчетное противостояние смогут посетить и болельщики (25%), но при условии соблюдения необходимых карантинных норм (маски, перчатки).

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Билеты на игру с "Зарей" станут доступными для покупки в день матча, в кассе стадиона "Украина" со стороны улицы Стуса, начиная с 12:00. Стоимость пропусков стартует от 20 гривен. Вход на стадион также будет только со стороны Стуса.

Матч между ПФК "Львов" и ФК "Заря" (Луганск) запланирован на воскресенье, 27 сентября. Начало встречи в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов УПЛ стадион Украина Львов
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Источник:
ПФК Львів

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