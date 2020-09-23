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Береза: Днепр-1 должен играть по модели, в которую играют Реал, Барселона или Манчестер Сити

Премьер-лига
(1 голосов)

Вся надежда на Йовичевича

Береза: Днепр-1 должен играть по модели, в которую играют Реал, Барселона или Манчестер Сити
Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в эфире ТК Футбол рассказал, почему выбор при назначении нового главного тренера пал на Игоря Йовичевича.

"Хочу поблагодарить Дмитрия Михайленко, который создал эту команду. Думаю, с этой командой он еще ничего не сказал и скажет. Возможно, ему нужна передышка после всего, что произошло. Однако ему и его штабу большая благодарность. Мы подбирали тренера, который будет соответствовать той философии, которой мы следовали при создании "Днепра-1". Мы должны играть по новой модели, в которую играют "Реал", "Барселона" или "Манчестер Сити". Тотальный контроль мяча.

У Йовичевича наша философия. Он уже готовый специалист со своим видением. Я с ним перед этим неделю общался по Skype, потом лично. Мне понравилась его речь. Он сказал, что хочет видеть команду. Он готовился к встрече с командой. В этом сезоне задание номер один - прямое попадание в еврокубки", - сказал Береза.

Отметим, что на своей нынешней должности Йовичевич сменил Дмитрия Михайленко, который подал в отставку после провального старта нынешнего сезона, когда в трех матчах УПЛ команда взяла всего одно очко.

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В статье: Дмитрий Михайленко Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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kuandrew (Львов)
23.09.2020 в 16:56
Повинен...А грає як БАТЕ, Карпати та Верес...
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
23.09.2020 в 16:22
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