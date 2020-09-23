Береза: Днепр-1 должен играть по модели, в которую играют Реал, Барселона или Манчестер Сити

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза в эфире ТК Футбол рассказал, почему выбор при назначении нового главного тренера пал на Игоря Йовичевича.

"Хочу поблагодарить Дмитрия Михайленко, который создал эту команду. Думаю, с этой командой он еще ничего не сказал и скажет. Возможно, ему нужна передышка после всего, что произошло. Однако ему и его штабу большая благодарность. Мы подбирали тренера, который будет соответствовать той философии, которой мы следовали при создании "Днепра-1". Мы должны играть по новой модели, в которую играют "Реал", "Барселона" или "Манчестер Сити". Тотальный контроль мяча.

У Йовичевича наша философия. Он уже готовый специалист со своим видением. Я с ним перед этим неделю общался по Skype, потом лично. Мне понравилась его речь. Он сказал, что хочет видеть команду. Он готовился к встрече с командой. В этом сезоне задание номер один - прямое попадание в еврокубки", - сказал Береза.

Отметим, что на своей нынешней должности Йовичевич сменил Дмитрия Михайленко, который подал в отставку после провального старта нынешнего сезона, когда в трех матчах УПЛ команда взяла всего одно очко.