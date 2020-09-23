Степаненко: Играть через два дня на третий всегда тяжело, но вопросов по физике быть не должно

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал о своих ожиданиях перед перенесенным матчем 2-го тура УПЛ с "Рухом", который состоится сегодня.

– Тарас, вы проводили товарищескую встречу с "Рухом". Что можешь сказать о сопернике?

– Команда с амбициями. "Рух" очень радовался, когда вышел в Премьер-лигу. Перед нашим контрольным матчем они еще играли с "Динамо". С нами, пока физически были готовы, хорошо смотрелись в обороне и выбегали в контратаки. Из новостей знаю, что они подписали для усиления двух легионеров. И клубы из Львова всегда отличаются характером, играют c первой до последней минуты. Мы настроены на серьезный бой, тем более что потеряли два очка. Ни в коем случае нельзя упускать свои шансы, нужно в каждом туре добывать победу, поэтому готовимся и настраиваемся максимально.

– Сейчас предстоит играть каждые три-четыре дня. Насколько физически это влияет на футболистов?

– Играть через два дня на третий всегда тяжело. Каждый профессионал знает, как следить за своим состоянием, питанием, сном и восстановлением. Плюс в любом случае будет ротация, потому что футболистов в команде хватает и все должны быть готовы выйти на поле и внести свежую кровь в игру. В плане физических кондиций вопросов быть не должно.