Кравченко: Уверен, что Днепр-1 может улучшить результаты и побороться за зону еврокубков

Капитан " Днепра-1 " Сергей Кравченко прокомментировал назначение главным тренером днепрян хорватского специалиста Игора Йовичевича.

"Пока еще рано говорить о первых впечатлениях работы с Йовичевичем. Мы пока что провели с ним только одну тренировку, команде его только представили. Теории пока что не было. Надеюсь, что его приход на должность главного тренера поможет команде улучшить наши результаты в чемпионате, ведь мы рассчитывали стартовать лучше, чем получилось.

Неудачный старт в чемпионате? Тяжело сказать, почему так получилось. Однозначного ответа у меня нет. Думаю, если бы был ответ на этот вопрос, Дмитрий Михайленко не попал бы в такую ситуацию. Это футбол, не все так просто, как кажется. На мой взгляд, во всех трех играх мы претендовали на победу, у нас были моменты, преимущество. Но, к сожалению, в итоге после трех матчей имеем только одно очко.

Конечно, пока что это только начало сезона. Уверен, несмотря на то, что у нас одно очко в турнирной таблице, мы можем улучшить результаты и в итоге побороться за зону еврокубков. Главное, верить в себя, в партнеров, работать и добиваться результата", - сказал Кравченко.

Отметим, что на своей нынешней должности Йовичевич сменил Дмитрия Михайленко, который подал в отставку после провального старта нынешнего сезона, когда в трех матчах УПЛ команда взяла всего одно очко.