КДК УАФ оштрафует президента Ингульца за комментарий в фейсбуке

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафует президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Такое решение было принято после рассмотрения Комитетом по этике и честной игры дела относительно комментария функционера в социальной сети фейсбук.

6 августа Поворознюк прокомментировал публикацию бывшего маркетинг-директора ПФЛ Светланы Рыбаковой, где среди прочего написал, что "в шоу имени Костюченко я не участвую".

Комитет по этике и честной игре требовал объяснений со стороны Поворознюка относительно такого комментария, на что президент "Ингульца" ответил, что на его аккаунт в социальной сети была осуществлена хакерская атака. Однако никаких доказательств своим словам он не предоставил.

Напомним, что это будет уже не первый штраф для Александра Поворознюка в течение 2020 года. В июле он должен был заплатить 100 тысяч гривен за некорректные высказывания в адрес ПФК, "Руха", "Агробизнеса", "Миная" и "Волыни".

По информации UA-Футбол, Комитет по этике и честной игре регулярно обращается к президенту петровского клуба за объяснениями его резонансных комментариев. Например, в 2019 году Поворознюк писал в Дом футбола ответ относительно своей фразы, что "люди из ФФУ причастны к договорным матчам".