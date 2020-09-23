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КДК УАФ оштрафует президента Ингульца за комментарий в фейсбуке
Второй штраф за текущий год
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафует президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.
Такое решение было принято после рассмотрения Комитетом по этике и честной игры дела относительно комментария функционера в социальной сети фейсбук.
6 августа Поворознюк
Комитет по этике и честной игре требовал объяснений со стороны Поворознюка относительно такого комментария, на что президент "Ингульца" ответил, что на его аккаунт в социальной сети была осуществлена хакерская атака. Однако никаких доказательств своим словам он не предоставил.
Напомним, что это будет уже не первый штраф для Александра Поворознюка в течение 2020 года. В июле он
По информации UA-Футбол, Комитет по этике и честной игре регулярно обращается к президенту петровского клуба за объяснениями его резонансных комментариев. Например, в 2019 году Поворознюк писал в Дом футбола ответ относительно своей фразы, что "люди из ФФУ причастны к договорным матчам".