Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин второй раз подряд выходит в старте на матч УПЛ. Составы на матч Рух - Шахтер
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на перенесенный матч 2-го тура УПЛ Рух – Шахтер.
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Фернандо.
Рух: Бандура, Климчук, Дуць, Парамонов, Глиха, Кухаревич, Брикнер, Кухарук, Мысык, Мартынюк, Копина
Запасные: Мысак, Заставный, Белый, Игорь Бойчук, Калюжный, Русин, Эрнест, Богдан Бойчук, Кондраков
Напомним, что матч "Рух" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.