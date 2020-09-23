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Трубин второй раз подряд выходит в старте на матч УПЛ. Составы на матч Рух - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин второй раз подряд выходит в старте на матч УПЛ. Составы на матч Рух - Шахтер
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на перенесенный матч 2-го тура УПЛ Рух – Шахтер.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Фернандо.

Рух: Бандура, Климчук, Дуць, Парамонов, Глиха, Кухаревич, Брикнер, Кухарук, Мысык, Мартынюк, Копина

Запасные: Мысак, Заставный, Белый, Игорь Бойчук, Калюжный, Русин, Эрнест, Богдан Бойчук, Кондраков

Напомним, что матч "Рух" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2020 в 18:54
мышелов
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.09.2020 в 18:17
Коно- это минус игрок,пора его отправить восвояси,заодно и зарплатную ведомость разгрузить.
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