Бартулович: Думаю, что президент Ингульца доволен стартом команды в УПЛ

Полузащитник " Ингульца " Младен Бартулович поделился мнением о дебюте команды из Петрово в УПЛ.

— Младен, как оцените начало сезона и дебют "Ингульца" в УПЛ?

— Было очень мало времени на подготовку к дебюту команды в Премьер-лиге. Думаю, наш старт в УПЛ можно считать позитивным, если посмотреть на три первые игры с "Днепром-1" (1:1), "Ворсклой" (0:2) и "Десной" (1:1). Все-таки очки мы набрали, сыграли две ничьи с хорошими командами. "Ворскле" проиграли на выезде, но, считаю, показали неплохой футбол. Я думаю, "Ингулец" в дальнейшем будет только прогрессировать.

— Вы "Ворскле" проиграли. С ней было сложнее играть, чем с "Днепром-1" и "Десной"?

— Все соперники сложные. Может, в какой-то игре меньше повезло. Я думаю, что все игры были плюс-минус ровные. Мы могли, как выиграть, так и проиграть. Но так вышло, что с "Днепром-1" и "Десной" поделили очки. Думаю, "Ингулец" будет показывать интересный футбол в следующих матчах.

— Президент "Ингульца" доволен первыми результатами в УПЛ?

— Думаю, что доволен. Очень маленький срок был на подготовку к новому сезону. Скажем так: мы быстро перешли из Первой лиги в Премьер-лигу.

— В Кубке Украины перед "Ингульцом" будет также стоять задача дойти максимально далеко?

— Думаю, да. У нас на каждый матч стоит задача выходить и выигрывать. Также будет и в играх на Кубок Украины, я уверен. Тем более в 1/16 финала "Ингулец" ждет принципиальный соперник — "Александрия". Это будет дерби Кировоградской области. Потому на эту встречу настрой будет максимальный.

— Неожиданно, что после трех туров "Ворскла" является лидером УПЛ?

— Я работал с Максимовым. Знаю, как он умеет настраивать команду. И в полтавской команде есть хорошие футболисты. У "Ворсклы", скажем так, удачный календарь. Они хорошо стартовали. В дальнейшем результаты покажут, смогут ли они задержаться вверху турнирной таблицы. Это не было каким-то сюрпризом. У полтавчан хороший календарь в начале сезона, и они им воспользовались. Команда подготовилась и удачно стартовала в этом чемпионате.

— Как настраиваетесь на матч с "Колосом"? То, что у них перед этим будет игра в Лиге Европы, "Ингульцу" в плюс пойдет?

— В какой-то степени это пойдет и им в плюс. "Колос" набирается опыта. После таких игр они становятся сильнее. Игра с "Арисом" показала, что "Колос" — очень хорошая команда. А мы будем настраиваться на ковалевцев, как на всех остальных соперников и будем готовиться к поединку в нормальном режиме. Будем смотреть, как "Колос" сыграет в еврокубках. Но вот прочитал новость, что игру с "Колосом" могут перенести на более поздние сроки. Я не понимаю, зачем переносить матч. Но посмотрим, как будет.