Коноплянка получил мышечную травму в матче с Рухом

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка получил травму в перенесенном матче 2-го тура УПЛ с Рухом .

Евгений вышел в стартовом составе и получил повреждение в первом тайме - украинец бил по воротам и получил в данном эпизоде мышечную травму.

Вместо него на 29-й минуте вышел Марлос. На этот момент счет в матче не был открыт.

Точный характер травмы, как и сроки восстановления Евгения будут известны позже.