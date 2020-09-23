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Коноплянка получил мышечную травму в матче с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений попросил замену уже в первом тайме

Коноплянка получил мышечную травму в матче с Рухом
Новина українською

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка получил травму в перенесенном матче 2-го тура УПЛ с Рухом.

Евгений вышел в стартовом составе и получил повреждение в первом тайме - украинец бил по воротам и получил в данном эпизоде мышечную травму.

Вместо него на 29-й минуте вышел Марлос. На этот момент счет в матче не был открыт.

Точный характер травмы, как и сроки восстановления Евгения будут известны позже.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
23.09.2020 в 20:51
Пля.. да оно ещё растренированное...
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+1
0
Yugoslav (Львов)
23.09.2020 в 20:36
У Жени теперь новое амплуа - пресс-аташе Шахтера (сторожил лавки запасных)
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+1
0
SavkaY (Львів)
23.09.2020 в 20:02
Шол, упал, очнулся - гипс.
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+2
0
football_soccer (Украина)
23.09.2020 в 19:57
вышел, раз потерял мяч, раз ударил выше, упал, ушел. Все.
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+5
0


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