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Коноплянка получил мышечную травму в матче с Рухом
Евгений попросил замену уже в первом тайме
Вингер Шахтера Евгений Коноплянка получил травму в перенесенном
Евгений вышел в стартовом составе и получил повреждение в первом тайме - украинец бил по воротам и получил в данном эпизоде мышечную травму.
Вместо него на 29-й минуте вышел Марлос. На этот момент счет в матче не был открыт.
Точный характер травмы, как и сроки восстановления Евгения будут известны позже.
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
23.09.2020 в 20:51
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Yugoslav (Львов)
23.09.2020 в 20:36
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SavkaY (Львів)
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football_soccer (Украина)
23.09.2020 в 19:57
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