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Илсиньо: От Шахтера я получил исключительные условия, стал финансово независимым

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец рассказал, почему в свое время выбрал именно Шахтер

Илсиньо: От Шахтера я получил исключительные условия, стал финансово независимым
Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Илсиньо рассказал о своем переходе в донецкий клуб.

"Во времена моего выступления в "Сан-Паулу" у меня было несколько предложений, но ничего конкретного, пока мной не заинтересовался "Шахтер". Совру, если скажу, что не предпочитаю традиционную европейскую страну. Но в то же время от "Шахтера" я получил исключительные финансовые условия.

Это было очень хорошее предложение, и в конечном итоге оно оказалось очень хорошим и в профессиональном плане для меня. Мы создали отличную команду и даже выиграли Кубок УЕФА.

Я добился финансовой независимости, и в конечном итоге оно оказалось хорошим и в профессиональном плане. Настолько, что "Шахтер" стал очень сильным клубом и сегодня несколько бывших игроков клуба играют во всей Европе.

Со мной приехал в "Шахтер" Виллиан. Наша команда была в очень хорошей форме. Чемпионский состав в победном сезоне в Кубке УЕФА был лучшим за всю мою карьеру. Наша команда была очень нацелена на завоевание титулов", - рассказал Илсиньо.

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В статье: Илсиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
ESPN

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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.09.2020 в 00:23
Отлично поправил благосостояние на наворованных рыжим уголовником у украинцев деньгах
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+1
0
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donkrot (Донецк)
24.09.2020 в 00:20
У меня одного его побег затмил гол динамке в 1/2 куефа?
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0
-1
Джмиль (Запорожье)
24.09.2020 в 00:01
Где бы он был, если бы в Шахту не попал...
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0
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