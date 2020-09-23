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Илсиньо: От Шахтера я получил исключительные условия, стал финансово независимым
Бразилец рассказал, почему в свое время выбрал именно Шахтер
Экс-хавбек "
"Во времена моего выступления в "Сан-Паулу" у меня было несколько предложений, но ничего конкретного, пока мной не заинтересовался "Шахтер". Совру, если скажу, что не предпочитаю традиционную европейскую страну. Но в то же время от "Шахтера" я получил исключительные финансовые условия.
Это было очень хорошее предложение, и в конечном итоге оно оказалось очень хорошим и в профессиональном плане для меня. Мы создали отличную команду и даже выиграли Кубок УЕФА.
Я добился финансовой независимости, и в конечном итоге оно оказалось хорошим и в профессиональном плане. Настолько, что "Шахтер" стал очень сильным клубом и сегодня несколько бывших игроков клуба играют во всей Европе.
Со мной приехал в "Шахтер" Виллиан. Наша команда была в очень хорошей форме. Чемпионский состав в победном сезоне в Кубке УЕФА был лучшим за всю мою карьеру. Наша команда была очень нацелена на завоевание титулов", - рассказал Илсиньо.
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