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Буде бій. Рух - Шахтёр 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпион провёл слабый матч и неожиданно оступается во Львове

Буде бій. Рух - Шахтёр 1:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира 2019 в составе молодёжной сборной Украины Виктор Корниенко получил второй шанс от Луиша Каштру. До этого левый защитник на уровне УПЛ выступал за "Мариуполь", а сейчас проводит второй подряд матч за "Шахтёр". Кроме него из относительно "молодых" в основе вышли Трубин и Антонио (Пятов и Марлос в запасе), а также Бондарь (Кривцов даже не приехал во Львов). Также обратил на себя внимание выход на поле с первых минут Коноплянки - левый вингер сборной потянул мышцу правого бедра ещё по ходу первого тайма и покинул поле.

Вместо него вышел Марлос. Если без украинского бразильца шансы "горняков" на гол были призрачные, то с появлением опытного полузащитника казалось, что "Шахтёр" наконец-то начнёт создавать остроту. Но - нет.

Без Марлоса дончане создали два момента, с ним - один. К тому же, не наблюдалось системности. Например, Тайсон уже на первой минуте хотел дерзко рабоной перебросить вратаря - выше. Затем Тете остался сам на дальней штанге, но метров с восьми дал в стойку. А уже под конец первого периода Додо отдавал неплохую передачу на Мораеса в район 11-метровой, однако Жуниор пробил коряво.

"Рух", хоть предматчевые схемы рисовали другие, вышел сегодня в три центрбека. Львовяне робко начали поединок, но со временем поняли, что гости позволяют многое. "Горняки" оставляли очень много пространства на своей половине и вообще решили, что без скорости можно обыграть одну из двух худших команд лиги. Но как бы не так. Впрочем, за попытками поднапрячь Трубина можно вспомнить лишь один серьёзный шанс: Мысык по правому полуфлангу вышел практически один на один и, не сближаясь, пробил низом мимо рамки.

Дебют второго тайма стал шоком для всех. Луиш Каштру сразу бросил в бой Степаненко и Соломона, и выход Тараса оказался голевым. Забил основной опорник сборной Украины в свои ворота: прострел слева, Тарас неудачно прерывает передачу, Мысык пробежал перед Трубиным, сбив того с толку.

И тут же - Бондарь получает вторую жёлтую за подкат, пытаясь сорвать атаку соперника.

По потенциалу "Шахтёру" по силам даже вдесятером побеждать этот "Рух". Возможно, именно такая пощёчина в виде пропущенного гола и удаления нужна была команде, чтобы завестись. На один гол после того, как проснулись, понадобилось минут десять: Тайсон сместился слева к центру и выдал ювелирный пас вразрез на Марлоса.

Хозяева низким блоком начали садиться к своим воротам и показывать, что ради первых очков в Премьер-лиге готовы использовать даже грязные методы по затягиванию времени. Но это не сбивало темп "Шахтёра". Другое дело, что "горняки" не могли доставить мяч к воротам и большую часть времени кружили вокруг штрафной. Обостряли всё те же: Тайсон классно пробил издали в руки Бандуре, а Марлос не довёл до завершения атаку уже в штрафной "Руха". Редкие контратаки львовян выглядели даже опасней: особенно долго в голове будет сидеть шанс у Кондракова, который под очень острым углом решил не отдать партнёру под удар, а обвести Трубина.

"Шахтёр", как и с "Зарёй" на выходных, не включился в игру с первых минут. За это был наказан и начал спасать положение, что вновь не удалось. "Горняки" дарят "Динамо" преимущество на старте чемпионской гонки. Посмотрим, как Киев этим воспользуется. Ну, а "Рух" можно поздравить с дебютным баллом в УПЛ. Львовяне сегодня взяли одно очко не в последнюю очередь благодаря сопернику, хоть и своей самоотдачей должны быть довольны.

Львов. Стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Рух - Шахтер 1:1
Голы: Тарас Степаненко 47 (авт.) - Марлос 68
Рух: Александр Бандура, Игорь Дуць, Юрий Климчук (Игорь Бойчук 66), Эрик Глига, Марьян Мысык (Богдан Бойчук 73), Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер (Владимир Заставный 73), Юрий Копина, Вадим Парамонов, Андрей Кухарук (Ростислав Русин 46), Николай Кухаревич (Даниил Кондраков 59)
Шахтер: Анатолий Трубин, Тайсон, Маркос Антонио (Тарас Степаненко 46), Жуниор Мораес (Фернандо 86), Тете (Манор Соломон 46), Виктор Корниенко, Алан Патрик (Виктор Коваленко 79), Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка (Марлос 28), Валерий Бондарь, Додо
Предупреждения: Иван Брикнер 42, Андрей Кухарук 43, Ярослав Мартынюк 53, Богдан Бойчук 90+5, Игорь Дуць 90+5 - Валерий Бондарь 35, Валерий Бондарь 50, Алан Патрик 54, Тарас Степаненко 71
Удаление: Валерий Бондарь 50 (вторая жёлтая)

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (33)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 21:07
Спасіба Руху за розруху!)))
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
23.09.2020 в 21:06
А король то голый...
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0
-1
skif1927 (Динамо)
23.09.2020 в 21:05
И эти доходяги ноют, что их все в Европе крупно насилуют потому что "чемпионат слабый" ? В футбол научитесь играть без орендуполей и ваксов, ничтожества !
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
23.09.2020 в 21:03
Говорили в прошлом сезоне донецких, что на подхвате в Шахтере людей нет. Вот и сбываются прогнозы.. с такой игрой и результатами и молодняк скоро разбежится.. вообщем ждёт Шахтер Киев судьба ДК.
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+2
-1
skif1927 (Динамо)
23.09.2020 в 21:02
Верните жабченка и вакса, без них шлюхтерам никак ))
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+4
-1
amg333 (Kyiv )
23.09.2020 в 21:06
Да,те могли удалять когда надо ,и ставить левые пенальти ,или не ставить пенальти по три года в ворота шохтьора..
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
23.09.2020 в 21:02
Просто беспомощны, спешат, одно за другим без чего-то интересного......
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+1
0
amg333 (Kyiv )
23.09.2020 в 21:01
Что ,снова судья бегал в футболке Динамо))))..и не поставил три пенальти в ворота Руха.....ахаха
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+5
-3
Golfik25 (Киев)
23.09.2020 в 21:03
Судья заставил Степаненко автогол забить. Он ему угрожал коронавирусом.
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
23.09.2020 в 21:01
Нет новых футболистов и нет нового тренера .деградация
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+3
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.09.2020 в 21:00
Позорная игра Шахтёра,стыдно и тошно смотреть.
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+5
0
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simargl (Чернигов)
23.09.2020 в 21:00
Не чемпионская игра у ШД. Будет интрига, похоже, в борьбе за весь пьедестал ...
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2020 в 21:02
при том, что всего 26 туров
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+1
0
Alex Sunchez
23.09.2020 в 21:00
кротов чуть не хлопнули, неужели интрига в чемп возвращаются?
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+5
-3
Lion Killer (Львів)
23.09.2020 в 20:59
Красава Рух. Треба чуть більше часу, щоб звикнути до УПЛ. З Федиком не потрібно спішити - може шось з нього і вийти.
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+1
-1
Golfik25 (Киев)
23.09.2020 в 20:59
Полуфиналист ЛЕ выдрал ничью у гранда Руха.
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+4
-2
absurdlight (Kiev)
23.09.2020 в 20:59
Ха-ха.
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+3
-1
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Drovko (Lviv)
23.09.2020 в 20:59
достойно сусіди
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+4
0
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scorpius (Ck)
23.09.2020 в 20:59
Шахтер решил что в этом сезоне нужно максимально обострить интригу в борьбе за золото) А если серьезно, то в команде кризис идей и отсутствие контроля ситуации со стороны тренера. Руху мои поздравления.
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
23.09.2020 в 20:59
Каштру физрук.на выход Каштру и пускай забирает с собой Коноплянку
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
23.09.2020 в 20:58
Полуфиналист ЛЕ вымучал ничью.
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+3
-1
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таврия19752009 (симферополь)
23.09.2020 в 20:58
Играет Динамо Рух .Рух играет в десятером.играет Шахтер Рух .Шахтер играет в десятиром .все что надо знать о судействе в ЧУ .Браво федерация
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+5
-11
Golfik25 (Киев)
23.09.2020 в 21:01
А ещё суркис купил Степаненко, чтоб тот автогол забил.
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+3
-1
аалекс ( Крым)
23.09.2020 в 21:02
Судья нормально свистел, не нагнетай.
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+3
0
amg333 (Kyiv )
23.09.2020 в 21:04
Ой ,сидел бы уже не кукарекал о судействе,не глорам шохтьора рассказывать о судействе,которых лет 10 уже тянут когда надо!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2020 в 20:58
каштру, алень, научи этих клоунов не тягать мяч, а играть в пас - сразу командная скорость возрастает на порядок. трубин - мышелов! рано ему играть в стартовом составе
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+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.09.2020 в 20:57
Гарний початок сьогоднішнього вечора! "Гранд" опущений до його справжньої "значимості" ))
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+4
-6
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simargl (Чернигов)
23.09.2020 в 21:03
Не пугай фортуну ... посмотрим игру другого гранда .
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
23.09.2020 в 20:57
Долго Шахтер будет отходить от Интера, по ходу до групового в ЛЧ
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+4
-1
аалекс ( Крым)
23.09.2020 в 21:03
Слабая отмазка.
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+1
0
Yugoslav (Львов)
23.09.2020 в 20:57
Вероятно Степаненко от Козловского получит ящик Винстона с ментолом
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+7
0
аалекс ( Крым)
23.09.2020 в 20:56
Рух-молодцы, заслужили ничью и наказали горняков за самоуверенность. У Шахтера отвратительно сыграли все, лучшим на поле в итоге оказался Коноплянка. Интригующее начало чемпионата. Держим кулаки за Динамо, удачи им и хорошего судейства.
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+9
-1
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simargl (Чернигов)
23.09.2020 в 21:03
Десна - чемпион )))
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0
0


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