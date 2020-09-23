Буде бій. Рух - Шахтёр 1:1

Чемпион мира 2019 в составе молодёжной сборной Украины Виктор Корниенко получил второй шанс от Луиша Каштру. До этого левый защитник на уровне УПЛ выступал за "Мариуполь", а сейчас проводит второй подряд матч за "Шахтёр". Кроме него из относительно "молодых" в основе вышли Трубин и Антонио (Пятов и Марлос в запасе), а также Бондарь (Кривцов даже не приехал во Львов). Также обратил на себя внимание выход на поле с первых минут Коноплянки - левый вингер сборной потянул мышцу правого бедра ещё по ходу первого тайма и покинул поле.

Вместо него вышел Марлос. Если без украинского бразильца шансы "горняков" на гол были призрачные, то с появлением опытного полузащитника казалось, что "Шахтёр" наконец-то начнёт создавать остроту. Но - нет.

Без Марлоса дончане создали два момента, с ним - один. К тому же, не наблюдалось системности. Например, Тайсон уже на первой минуте хотел дерзко рабоной перебросить вратаря - выше. Затем Тете остался сам на дальней штанге, но метров с восьми дал в стойку. А уже под конец первого периода Додо отдавал неплохую передачу на Мораеса в район 11-метровой, однако Жуниор пробил коряво.

"Рух", хоть предматчевые схемы рисовали другие, вышел сегодня в три центрбека. Львовяне робко начали поединок, но со временем поняли, что гости позволяют многое. "Горняки" оставляли очень много пространства на своей половине и вообще решили, что без скорости можно обыграть одну из двух худших команд лиги. Но как бы не так. Впрочем, за попытками поднапрячь Трубина можно вспомнить лишь один серьёзный шанс: Мысык по правому полуфлангу вышел практически один на один и, не сближаясь, пробил низом мимо рамки.

Дебют второго тайма стал шоком для всех. Луиш Каштру сразу бросил в бой Степаненко и Соломона, и выход Тараса оказался голевым. Забил основной опорник сборной Украины в свои ворота: прострел слева, Тарас неудачно прерывает передачу, Мысык пробежал перед Трубиным, сбив того с толку.

И тут же - Бондарь получает вторую жёлтую за подкат, пытаясь сорвать атаку соперника.

По потенциалу "Шахтёру" по силам даже вдесятером побеждать этот "Рух". Возможно, именно такая пощёчина в виде пропущенного гола и удаления нужна была команде, чтобы завестись. На один гол после того, как проснулись, понадобилось минут десять: Тайсон сместился слева к центру и выдал ювелирный пас вразрез на Марлоса.

Хозяева низким блоком начали садиться к своим воротам и показывать, что ради первых очков в Премьер-лиге готовы использовать даже грязные методы по затягиванию времени. Но это не сбивало темп "Шахтёра". Другое дело, что "горняки" не могли доставить мяч к воротам и большую часть времени кружили вокруг штрафной. Обостряли всё те же: Тайсон классно пробил издали в руки Бандуре, а Марлос не довёл до завершения атаку уже в штрафной "Руха". Редкие контратаки львовян выглядели даже опасней: особенно долго в голове будет сидеть шанс у Кондракова, который под очень острым углом решил не отдать партнёру под удар, а обвести Трубина.

"Шахтёр", как и с "Зарёй" на выходных, не включился в игру с первых минут. За это был наказан и начал спасать положение, что вновь не удалось. "Горняки" дарят "Динамо" преимущество на старте чемпионской гонки. Посмотрим, как Киев этим воспользуется. Ну, а "Рух" можно поздравить с дебютным баллом в УПЛ. Львовяне сегодня взяли одно очко не в последнюю очередь благодаря сопернику, хоть и своей самоотдачей должны быть довольны.

Львов. Стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Рух - Шахтер 1:1

Голы: Тарас Степаненко 47 (авт.) - Марлос 68

Рух: Александр Бандура, Игорь Дуць, Юрий Климчук (Игорь Бойчук 66), Эрик Глига, Марьян Мысык (Богдан Бойчук 73), Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер (Владимир Заставный 73), Юрий Копина, Вадим Парамонов, Андрей Кухарук (Ростислав Русин 46), Николай Кухаревич (Даниил Кондраков 59)

Шахтер: Анатолий Трубин, Тайсон, Маркос Антонио (Тарас Степаненко 46), Жуниор Мораес (Фернандо 86), Тете (Манор Соломон 46), Виктор Корниенко, Алан Патрик (Виктор Коваленко 79), Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка (Марлос 28), Валерий Бондарь, Додо

Предупреждения: Иван Брикнер 42, Андрей Кухарук 43, Ярослав Мартынюк 53, Богдан Бойчук 90+5, Игорь Дуць 90+5 - Валерий Бондарь 35, Валерий Бондарь 50, Алан Патрик 54, Тарас Степаненко 71

Удаление: Валерий Бондарь 50 (вторая жёлтая)