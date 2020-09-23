Каштру: Не нужно искать виноватых в потере четырех очков, а смотреть вперед и играть на победу

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью своей команды в перенесенном матче 2-го утра УПЛ с "Рухом" (1:1).

- Любые слабости команды и неверные действия всегда ассоциируются с тренером. Когда команда проявляет слабость - я беру ответственность на себя. Это моя ноша, это абсолютно нормально в моей профессии. Я знаю, по какому пути иду.

- Можно ли говорить о недооценке соперника?

- Нет, ни в коем случае. Мы прекрасно знали, с какой командой будем встречаться. Мы знали, что "Рух" глубоко закроется и будет проводить быстрые контратаки. Мы предполагали, что будет сложно, они будут много фолить. Мы старались этому противостоять в первом тайме, но, к сожалению, не удавалось.

Нас сегодня ничего не удивило и врасплох не подловило. Но оставаться вдесятером с отрицательным результатом — очень утомляет психологически.

Сейчас нужно продолжать работать. У нас не так много времени до следующего поединка. Да, мы очень устали. Главное сейчас — восстановить игроков и понять всем, что впереди еще 23 игры. Благодаря работе и квалификации наших игроков мы сможем добиться лучших результатов.

Ни в коем случае не будем опускать нос и искать отговорки. Все поменять можно только благодаря работе и амбициям, которые есть в нашей команде. Сейчас не нужно искать виноватых в потере четырех очков в двух последних турах. Только смотреть вперед и играть на победу.