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Каштру: Не нужно искать виноватых в потере четырех очков, а смотреть вперед и играть на победу

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевый комментарий тренера горняков после ничьей с Рухом

Каштру: Не нужно искать виноватых в потере четырех очков, а смотреть вперед и играть на победу
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью своей команды в перенесенном матче 2-го утра УПЛ с "Рухом" (1:1).

- Любые слабости команды и неверные действия всегда ассоциируются с тренером. Когда команда проявляет слабость - я беру ответственность на себя. Это моя ноша, это абсолютно нормально в моей профессии. Я знаю, по какому пути иду.

- Можно ли говорить о недооценке соперника?

- Нет, ни в коем случае. Мы прекрасно знали, с какой командой будем встречаться. Мы знали, что "Рух" глубоко закроется и будет проводить быстрые контратаки. Мы предполагали, что будет сложно, они будут много фолить. Мы старались этому противостоять в первом тайме, но, к сожалению, не удавалось.

Нас сегодня ничего не удивило и врасплох не подловило. Но оставаться вдесятером с отрицательным результатом — очень утомляет психологически.

Сейчас нужно продолжать работать. У нас не так много времени до следующего поединка. Да, мы очень устали. Главное сейчас — восстановить игроков и понять всем, что впереди еще 23 игры. Благодаря работе и квалификации наших игроков мы сможем добиться лучших результатов.

Ни в коем случае не будем опускать нос и искать отговорки. Все поменять можно только благодаря работе и амбициям, которые есть в нашей команде. Сейчас не нужно искать виноватых в потере четырех очков в двух последних турах. Только смотреть вперед и играть на победу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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alex 66 (Кременчуг)
23.09.2020 в 22:59
Господин Каштру! Я понимаю, что только ШД забил голы в матче, но научите бить по воротам соперника игроков Шахтера и будет Вам счастье, Ваши футбольные кружева у ворот соперника уже в печенках.
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0
0
Saturn (Киев)
23.09.2020 в 22:33
Да, проблемы Шахты в обороне наглядно показали макаронники, и ими (проблемами) пользуются теперь все кому не лень
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+3
0
Геродот (Винница)
23.09.2020 в 22:21
По моему Каштру пора на выход. Слаб как тренер - и как тактик, и как мотиватор.
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+3
-2
football_soccer (Украина)
23.09.2020 в 22:17
"Не нужно искать виноватых в потере четырех очков, а смотреть вперед и играть на победу " -- с португальского это переводится, как : "Будем разбираться" и "камон плэй, шо такое??!!"
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
23.09.2020 в 22:02
Простите, а от чего "очень устали" игроки Шахтера? Можно узнать подробности этой "усталости"?
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+2
-1
Lion Killer (Львів)
23.09.2020 в 22:55
ну євро сезон затягнувся, не було нормальної, звичайної перерви як не крути
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0
0


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