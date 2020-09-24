Илсиньо сравнил Кубок УЕФА для Шахтера и следующий матч в УПЛ в 2009-м

Бывший бразильский атакующий игрок " Шахтера " Илсиньо, который с 2016 года выступает в "Филадельфии Юнион" в США, вспомнил получение "горняками" Кубка УЕФА в 2009-м.

Была впечатляющая сцена, когда мы выстроились перед выходом на финальный матч против "Вердера". Потому что у немцев была высоченная команда, все ростом выше 185 см! А мы были невысокими, самый высокий из нас не был ниже них. Думаю, они посмотрели на нас сверху и подумали: "Эти дети не могут играть в футбол!".

Была большая разница в физическом плане, но мы ее компенсировали техникой. Позже они смотрели на нас уже иначе. Знали, что у нас хорошая команда, но не воспринимали ее всерьез. Мы были счастливы, когда выиграли Кубок.

К этому времени помню вечеринку после победы. Весь Донецк праздновал на центральной площади. Президент "Шахтера" был самым счастливым в мире в тот момент.