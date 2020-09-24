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Илсиньо сравнил Кубок УЕФА для Шахтера и следующий матч в УПЛ в 2009-м

Премьер-лига
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Шутили: "Выиграли Кубок УЕФА, но даже не можем развернуться в своей постели"

Илсиньо сравнил Кубок УЕФА для Шахтера и следующий матч в УПЛ в 2009-м
Новина українською

Бывший бразильский атакующий игрок "Шахтера" Илсиньо, который с 2016 года выступает в "Филадельфии Юнион" в США, вспомнил получение "горняками" Кубка УЕФА в 2009-м.

Была впечатляющая сцена, когда мы выстроились перед выходом на финальный матч против "Вердера". Потому что у немцев была высоченная команда, все ростом выше 185 см! А мы были невысокими, самый высокий из нас не был ниже них. Думаю, они посмотрели на нас сверху и подумали: "Эти дети не могут играть в футбол!".

Была большая разница в физическом плане, но мы ее компенсировали техникой. Позже они смотрели на нас уже иначе. Знали, что у нас хорошая команда, но не воспринимали ее всерьез. Мы были счастливы, когда выиграли Кубок.

К этому времени помню вечеринку после победы. Весь Донецк праздновал на центральной площади. Президент "Шахтера" был самым счастливым в мире в тот момент.

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Уже на следующий матч УПЛ мы ехали 3 часа автобусом. Жили в гостинице, где кровать шириной с мое тело. Ты даже не можешь перевернуться! Мы шутили: "Выиграли Кубок УЕФА, но даже не можем развернуться в своей постели!". Было странно там жить, когда мы играли против команд со 2-го и 3-го дивизиона чемпионата Украины.

Мы жили в гостинице, где чужие в комнату заходили без стука. Не было замка на двери! Фанаты к нам заходили, чтобы попросить автограф, сфотографироваться.

А во время матча ворота были кривыми. Луческу сказал, что если они не отремонтируют ворота - "Шахтер" не выйдет на поле.

Это выглядело так: неделю назад мы играли за Кубок УЕФА против сильной команды при 80 тысячах зрителей, а потом выходишь против команды из 3-го дивизиона, у которой кривые ворота на стадионе.

Наш стадион в Донецке был лучшим. Но в гостях иногда бывали матчи при 100 зрителях, где команды просто старались не проиграть. А когда удавалось сыграть с нами вничью - праздновали, будто выиграли трофей, цитирует ESPN.

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В статье: Илсиньо Шахтер (Донецк) УПЛ Кубок УЕФА
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