Защитник Олимпика: Чемпионат выровнялся и стал более конкурентным, но не в ту сторону

Евгений Неплях, защитник донецкого " Олимпика ", накануне матча 4-го тура УПЛ против "Шахтера", рассказал о впечатлениях от пребывания в команде.

- Отличный коллектив, рабочая атмосфера. Здесь есть все, чтобы прогрессировать. Все очень серьезно подходят к тренировочному процессу. Тренировки интересные. Мне все нравится.

- Что можешь сказать о старте сезона?

- В первой игре было видно, что мы не понимали друг друга, не дорабатывали. Перерыв явно пошел нам на пользу. Мы обсудили все ошибки и продолжаем работать над улучшением многих компонентов. Это и показали матчи. Важно сохранять холодную голову и продолжать двигаться дальше, в таком же ритме. Две победы вовсе не означают, что мы уже все можем, но я думаю у нас хорошие перспективы.

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- У вас сейчас очень хорошая конкуренция на позиции центральных защитников: Зотько, Гришко, Снурницин, Аблитаров и ты. Как ты относишься к тому, что пока не получаешь много игровой практики?

- Каждый футболист хочет играть. Отношусь с пониманием, но, конечно, мне хочется больше игрового времени. Я понимаю, что был не в форме, ведь пропустил около полугода, не тренировался ... Необходимо было набрать нужные кондиции. Затем вмешались микротравмы, что, опять-таки, меня притормозил. Но сейчас я готов конкурировать, уверен в себе и буду доказывать тренерскому штабу, что могу быть полезен в матчах чемпионата. Конкуренция - это всегда хорошо, она дает возможность для развития.

- Тебе сейчас 28. Считается, что это возраст, когда футболист набирает максимальные физические кондиции, дополняя это еще и приобретенным опытом. Можешь сказать, что сейчас ты на пике своей формы?

- Трудно чувствовать это, когда ты не играешь. Когда я начну выходить на поле и снова буду чувствовать эти эмоции, то смогу ответить на этот вопрос. Сейчас мне сложно это оценить. Все же тренировки нельзя сравнивать с играми, как бы ты не пытался. В то же время, если вспомнить каким я был в 20-летнем возрасте, то, безусловно, многое изменилось за эти 8 лет. Я набрался опыта, стал куда более устойчивее в психологическом плане. Изменилось отношение к своему делу, к тренировочному процессу. Ты изучаешь свой организм, узнаешь много нового и о питании, и о подготовке и о режиме ...

- Ты успел поиграть еще в то время, когда в чемпионате Украины феерилы Металлист, Днепр, Динамо, Черноморец ... Что можешь сказать об уровне первенства сегодня?

- Чемпионат выровнялся и стал более конкурентным. Другой вопрос, что он выровнялся не потому, что команды из нижней части турнирной таблицы подтянулись, а потому, что упал общий уровень клубов. Видимо, на том же уровне остался лишь "Шахтер".

Даже "Динамо" сейчас нельзя назвать топ-командой, это наглядно продемонстрировал прошедший сезон. Хотя сейчас, с приходом Луческу, они пытаются построить что-то интересное, но для этого нужно время. Чемпионат стал более ровным и в какой-то степени интересным. Со всеми можно играть и всех обыгрывать. Все зависит от настроения, борьбы. В нашем чемпионате сейчас очень много борьбы и, зачастую, этот компонент и определяет победителя в матчах.