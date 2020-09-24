Защитник Руха о матче с Шахтером: Могли вырвать победу

Владимир Заставный, защитник " Руха ", прокомментировал ничью в перенесенном матче УПЛ с "Шахтером" 1:1.

Мы настраивались на то, что будет очень тяжелый поединок, ведь против нас играл многократный чемпион Украины. Любой команде трудно противостоять "горнякам".

В еврокубках дончане это доказывали неоднократно. Они не реализовали много своих моментов, зато мы забили, и в конце еще могли вырвать победу.