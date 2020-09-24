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Защитник Руха о матче с Шахтером: Могли вырвать победу

Премьер-лига
(2 голосов)

Но и проиграть тоже могли, правда?

Защитник Руха о матче с Шахтером: Могли вырвать победу
Новина українською

Владимир Заставный, защитник "Руха", прокомментировал ничью в перенесенном матче УПЛ с "Шахтером" 1:1.

Мы настраивались на то, что будет очень тяжелый поединок, ведь против нас играл многократный чемпион Украины. Любой команде трудно противостоять "горнякам".

В еврокубках дончане это доказывали неоднократно. Они не реализовали много своих моментов, зато мы забили, и в конце еще могли вырвать победу.

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Считаю, для нас ничья с "Шахтером" - это положительный результат. Получили первое очко в Премьер-Лиге и движемся дальше с позитивным настроем. Всегда, когда выходишь на поле против серьезной команды и берешь зачетные пункты, то эмоции переполняют и у игроков, и у президента клуба, и у болельщиков.

Играли дома, пришло много зрителей и мы этот результат посвящаем нашим болельщикам и нашим близким. Надеемся, что с каждым матчем за нас будут болеть все больше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Владимир Заставный
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Источник:
Рух

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