Ахмед Алибеков объяснил, почему согласился на аренду в клуб из России

Полузащитник " Динамо " Ахмед Алибеков прокомментировал аренду в российскую "Уфу". По словам игрока, очень важную роль в его решении сыграли семейные обстоятельства.

- Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу.

- То, что аренда рассчитана до конца сезона - это хорошо, будет какая-то стабильность?

- Да конечно. Когда срок аренды меньше, еще и сам клуб думает, стоит ли им наигрывать футболиста, если совсем скоро будет идти. Так что думаю, что до конца сезона - это лучше, чем полгода.

- Разговаривал с руководством, главным тренером "Уфы"? Рассчитывают они на тебя, как они тебя видят в команде?

- Разговоры были, еду играть на своей позиции, опорным полузащитником, но не исключено, что при возможности, если у кого будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать. В основном, они рассчитывают на меня, как на опорника.

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- Ты прошлый год провел в аренде в "Слован". Что тебе дал этот период?

- Это шаг в большой футбол, целый сезон я играл во взрослый футбол, в основном на своей позиции. Считаю, что это тоже важный период. Посмотрел, как люди живут в Европе, "Слован" спасибо, что дали возможность поиграть. Это один из первых шагов во взрослый футбол.

- Что можешь сказать о тренировочном процессе в "Динамо", работе с Мирчей Луческу?

- Получилось так, что я месяц, может даже больше, пропустил из-за повреждения. На третий день сборов получил травму и месяц не тренировался, не играл, не мог Мирча Луческу посмотреть на меня в официальных матчах. После травмы успел сыграть лишь двусторонку против дубля и минут 30 с "Колос".

Неудачно сложились обстоятельства, играл как защитник и на тренировках был задействован как защитник. Чтобы получать стабильно игровое время, это хороший вариант поехать в аренду выступать на своей позиции.

- Наверное, Мирча Луческу будет следить за тобой в "Уфе" и как вернешься, даст шанс в "Динамо"?

- Сказал, что будет следить, и я очень на это надеюсь. Перед отъездом я поблагодарил Луческу за проведенную работу под его руководством. Пожелали друг другу удачи.