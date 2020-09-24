Герой футбольного дня. Александр Караваев

Странный выбор? Да нет. "Динамо" Мирчи Луческу добывает результат, однако не впечатляет игрой. Ни с "Шахтером", ни с АЗ, ни с "Гентом", ни даже в матчах УПЛ со "Львовом" и «Десной" игра не радовала глаз. Сейчас идет перестройка и оценивать работу нового тренера, кроме результата, можно разве что по прогрессу / регрессу отдельных игроков.

О Шапаренко и Жерсоне Родригесе трубят со всех "динамовских" уголков. Вырос и возмужал Виталий Буяльский. Владислав Супряга подает надежды, что станет забивным нападающим. Забарный и Сирота надежно прикрывают тылы в условиях отсутствия Бурды и Попова. Но вчерашний матч по-новому раскрыл Александра Караваева.

Он не стал лучшим игроком матча по оценкам Instat или SofaScore. Но находится где-то рядом с лидерами по количеству ТТД. Правоногий игрок на левом фланге обороны сделал почти все, что в такой ситуации зависело от него. И не помешала даже та суета, которая возникала при перекладывании мяча с неудобной ноги на удобную.

Александр Караваев сделал первый гол "Динамо". Именно его соло на левом фланге на 9-й минуте обострило ситуацию и способствовало тому, что мяч оказался на дальней штанге в ногах у одинокого Владислава Супряги. Неважно, бил Буяльский или отдавал передачу в направлении нападающего, важно то, что атака не возникла из ничего.

А помните, какие голы за "Шахтер" часто забивал Генрих Мхитарян? Или Алекс Тейшейра? Центральные атакующие полузащитники часто отзывались на передачи крайних защитников, выполненные назад от линии ворот. Это был фирменный стиль "Шахтера", а такие атаки делали ЦАПов лучшими бомбардирами УПЛ (им становился и Мхитарян, и Тейшейра). Караваев вчера сделал все по точнейшим лекалам Мирчи Луческу.

А еще год назад в квалификации Лиги чемпионов в этой же стране и против соперника такого же калибра (вице-чемпиона Бельгии) Караваев глупо "привозил" на свои ворота пенальти, гол с которого и оказался решающим в противостоянии. Нельзя говорить, что он сильно прогрессировал в игре. Но, по крайней мере, он учится с максимальной пользой для команды использовать свои сильные качества – скорость и выносливость.

Караваев не играл бы в основном составе в матче Лиги чемпионов, если бы Мирча Луческу не видел искорки в его глазах. Он не играл бы за "Динамо" нигде, как не играет Шабанов, и не будет играть Кравец. Даже несмотря на кадровые проблемы с защитниками, румын нашел бы решение кем и как заменить бездарного игрока. Караваева это не касается.

Ему нужно научиться правильно распоряжаться своими сильными качествами. Их немного как для игрока уровня команды-участницы Лиги чемпионов, но они есть. И нуждаются в развитии.