Динамо отправило защитника в аренду в Россию

22-летний опорный полузащитник "Динамо" Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате России. Как сообщает агент игрока, киевский клуб отправил Алибекова на год в аренду в ФК "Уфа".

Напомним, что Ахмед перешел в "Динамо" в 2016-м году из запорожского "Металлурга". Отыграв за U-19 и дубль, в 2017-м дебютировал в первой команде. Всего за "Динамо" принял участие в восьми матчах, хотя от начала до конца сыграл лишь один поединок (против "Львова" в мае 2019-го).

Сезон 2019/2020 Алибеков провел в аренде в чешском "Словане" из Либереца. В Чехии он сыграл в 19 матчах, в которых забил три гола. В частности, вместе со "Слованом" дошел до финала национального Кубка.