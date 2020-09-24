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Динамо отправило защитника в аренду в Россию

Премьер-лига
(1 голосов)

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Динамо отправило защитника в аренду в Россию
Новина українською

22-летний опорный полузащитник "Динамо" Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате России. Как сообщает агент игрока, киевский клуб отправил Алибекова на год в аренду в ФК "Уфа".

Напомним, что Ахмед перешел в "Динамо" в 2016-м году из запорожского "Металлурга". Отыграв за U-19 и дубль, в 2017-м дебютировал в первой команде. Всего за "Динамо" принял участие в восьми матчах, хотя от начала до конца сыграл лишь один поединок (против "Львова" в мае 2019-го).

Сезон 2019/2020 Алибеков провел в аренде в чешском "Словане" из Либереца. В Чехии он сыграл в 19 матчах, в которых забил три гола. В частности, вместе со "Слованом" дошел до финала национального Кубка.

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В статье: Динамо (Киев) "Уфа" Ахмед Алибеков
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
24.09.2020 в 13:53
А куда же ещё, как не к браткам
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0
0
Сеш (Дніпро)
24.09.2020 в 13:48
Ну Динамо последнее время пренебрегает любыми принцыпами морали и этики
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 13:22
Пусть там и остается. В Уфе. Уфа, это ведь поближе к Дагестану
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+1
-2
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Сокира (New Castle)
24.09.2020 в 13:10
Малорос - "кормілєц".
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+3
-3


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