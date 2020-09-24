Алекс Великих: Итальянский клуб начал переговоры по Миколенко

Футбольный скаут-украинец, который работает в Италии, Алекс Великих, сообщил, что смотрел итальянский трансляцию матча "Гент" - " Динамо " и услышал, что комментаторы Sky Sports говорили о переговорах итальянского клуба с киевским "Динамо" относительно защитника Виталия Миколенко.

Комментаторы Sky Sports сказали, что есть конкретный клуб в Италии, который начал переговоры по Миколенко. Стартовая цена - 25 млн евро. Также сказали, что для старта переговоров по футболиста 1999 года рождения - это очень высокая цена.

Трансфермаркт оценивает 21-летнего игрока национальной сборной Украины в 13 млн евро.