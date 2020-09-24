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Алекс Великих: Итальянский клуб начал переговоры по Миколенко
Известна и сумма
Футбольный скаут-украинец, который работает в Италии, Алекс Великих, сообщил, что смотрел итальянский трансляцию матча "Гент" - "
Комментаторы Sky Sports сказали, что есть конкретный клуб в Италии, который начал переговоры по Миколенко. Стартовая цена - 25 млн евро.
Также сказали, что для старта переговоров по футболиста 1999 года рождения - это очень высокая цена.
Трансфермаркт оценивает 21-летнего игрока национальной сборной Украины в 13 млн евро.