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Алекс Великих: Итальянский клуб начал переговоры по Миколенко

Премьер-лига
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Алекс Великих: Итальянский клуб начал переговоры по Миколенко
Новина українською

Футбольный скаут-украинец, который работает в Италии, Алекс Великих, сообщил, что смотрел итальянский трансляцию матча "Гент" - "Динамо" и услышал, что комментаторы Sky Sports говорили о переговорах итальянского клуба с киевским "Динамо" относительно защитника Виталия Миколенко.

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Комментаторы Sky Sports сказали, что есть конкретный клуб в Италии, который начал переговоры по Миколенко. Стартовая цена - 25 млн евро.

Также сказали, что для старта переговоров по футболиста 1999 года рождения - это очень высокая цена.

Трансфермаркт оценивает 21-летнего игрока национальной сборной Украины в 13 млн евро.

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В статье: Серия А Динамо (Киев) Виталий Миколенко Алекс Великих
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
24.09.2020 в 14:20
Типа: Одна бабка где-то кому- то о чем то сказала.Жаль что Морозючка уже не котируется,вот и приходится слухи перепечатывать.
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