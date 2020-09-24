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Луческу просил Артема Кравца остаться до конца года - ТаТоТаке
Но тот хотел играть в основе
И Кравец, и "
Кравец подписал контракт, а потом состоялся разговор с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу о том, что он хочет играть больше времени.
Луческу сказал, что основной форвард - Супряга. Кравца такая ситуация не устроила, он связался с агентом по поиску нового клуба.
Луческу же просил Кравца остаться до конца года - пока не вернется после дисквалификации Артем Беседин.