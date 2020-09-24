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Луческу просил Артема Кравца остаться до конца года - ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Но тот хотел играть в основе

Луческу просил Артема Кравца остаться до конца года - ТаТоТаке
Новина українською

И Кравец, и "Динамо" принимали решение о трансфере очень быстро и не обсудили все детали сделки. В частности Артем Кравец рассчитывал на 50% игрового времени, для этого согласился на уменьшение зарплаты, сообщил Андрей Сеньков, ведущий ТаТоТаке.

Кравец подписал контракт, а потом состоялся разговор с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу о том, что он хочет играть больше времени.

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Луческу сказал, что основной форвард - Супряга. Кравца такая ситуация не устроила, он связался с агентом по поиску нового клуба.

Луческу же просил Кравца остаться до конца года - пока не вернется после дисквалификации Артем Беседин.

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В статье: Мирча Луческу Артем Кравец Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Pixelsavenue (Kiev)
24.09.2020 в 14:04
Эта передача тупо сказочники, я б вообще не обращал внимание на новости оттуда
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