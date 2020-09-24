Луческу просил Артема Кравца остаться до конца года - ТаТоТаке

И Кравец, и " Динамо " принимали решение о трансфере очень быстро и не обсудили все детали сделки. В частности Артем Кравец рассчитывал на 50% игрового времени, для этого согласился на уменьшение зарплаты, сообщил Андрей Сеньков, ведущий ТаТоТаке.

Кравец подписал контракт, а потом состоялся разговор с главным тренером киевского клуба Мирчей Луческу о том, что он хочет играть больше времени.

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