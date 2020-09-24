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Капитан Шахтера-U19 перешел в Мариуполь на правах аренды

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок проведет в составе мариупольской команды остаток сезона

Капитан Шахтера-U19 перешел в Мариуполь на правах аренды
Новина українською

Новичком ФК "Мариуполь" стал полузащитник Дмитрий Крыськив. Капитан "Шахтера" перешел на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дмитрий Крыськив является воспитанником ДЮФА ФК "Металлист" (до 2016 года) и Академии ФК "Шахтер" (2016-17)

Провел 46 матчей (5 голов) за "горняков" в молодежном чемпионате. Также в активе Дмитрия 17 игр в Юношеской Лиги УЕФА (в период с 2017 по 2019 года).

В составе молодежной сборной Украины провел 2 матча.

Добавим, что Дмитрий стал 14-м игроком, которого "Шахтер" отдал в аренду в "Мариуполь". Ранее состав азовцев пополнили: Кудрик, Муравский, Сагуткин, Кирюханцев, Чех, Приходько, Игнатенко, Бондаренко, Топалов, Кащук, Сикан, Кулаков и Библик.

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В статье: ФК Мариуполь «Шахтер» U-19 Дмитрий Крыськив
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Комментарии (1)
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Aalex-696 (Немирів)
24.09.2020 в 15:56
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