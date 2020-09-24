Тарас Михалик: Главное, чтобы динамовцы не думали, что уже прошли Гент

Бывший защитник "Динамо" Тарас Михалик поделился впечатлениями от победы киевлян в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов над бельгийским "Гентом".

- Тарас, в предматчевом интервью вы вспомнили, как 10 лет назад играли в Бельгии против "Гента" под сильным дождем, и выиграли 3:1. Если бы "Динамо забило бы третий мяч, все бы повторилось. Как вам игра, какие впечатления?

- Впечатления только позитивные. То, что ожидалось, то и увидели. Начали осторожно, а затем, увидев, что "Гент" отказался от активных действий и отдал инициативу, включили темп, забили, и таким образом взяли игру под свой контроль. За 20 минут до конца первого тайма, игра немного выровнялась, и киевляне перешли на игру от обороны. За первую 45-минутку "Динамо" не позволили ничего создать бельгийцам, но гол пропустили.

- Для "Динамо" все сложилось удачно: травма Яремчука, удаление Безуса.

- Это называется, тот, кто нам мешает, тот и нам поможет (смеется). Да, Рома у них сейчас светлое пятно, и если бы не травма, мог бы попортить нервы. Он может найти момент и забить из ничего. Желаем ему выздоровления. После удаления Безуса "динамовцы" полностью взяли игру под контроль, дожали соперника, забили второй, помог рикошет от Пластуна. И жаль, что не забили третий. Так бы все повторилось, как 10 лет назад. Главное, чтобы ребята в домашнем матче не расслабились, думая, что уже прошли. Нужно завершить начатое дело. Любая команда может создать проблемы, если ты выходишь на матч расслабленным, потом трудно перестроиться. Как и говорил, "Гент" не сильнее АЗ. Может быть, она и хорошая команда, но на данный момент выглядела немного разбалансированной и ничего не смогла показать. Видимо внутриклубные передряги сказываются на игре, и команда сейчас в кризисе. Ну и "Динамо" сполна воспользовалось всем этим. Главное есть результат. Можно не показать игру, но пройти. В этой ситуации красота футбола отходит на второй план. Сейчас цель "Динамо" попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, ответный матч "Динамо" - "Гент" состоится на следующей неделе – 29-го сентября.