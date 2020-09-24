Мариуполь отправился в 12-дневный выезд, за время которого сыграет 3 поединка

" Мариуполь " отправился в свой очередной вояж, в ходе которого азовцы проведут три выездных матча.

В субботу 26 сентября азовцы сыграют в Полтаве с "Ворсклой".

После игры команда на несколько дней останется в Полтаве, а затем отправится в Сумы на матч 1/16 финала Кубка Украины с местной "Викторией", который состоится в среду 30 сентября.

Затем команда Маркевича возьмет курс на Киевскую область, где 4-го октября в Ковалевке сразится с "Колосом".

Ориентировочно, в Мариуполь команда вернется в понедельник, 5-го октября. Таким образом, в общей сложности азовцы на выезде проведут 12 дней, за которые сыграют 3 матча и преодолеют почти 2500 км.

Напомним, что из-за реконструкции своего стадиона "Мариуполь" все выездные матчи первого круга УПЛ играет на выезде.