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Мариуполь отправился в 12-дневный выезд, за время которого сыграет 3 поединка

Премьер-лига
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Команда на автобусе преодолеет 2500 км

Мариуполь отправился в 12-дневный выезд, за время которого сыграет 3 поединка
Новина українською

"Мариуполь" отправился в свой очередной вояж, в ходе которого азовцы проведут три выездных матча.

В субботу 26 сентября азовцы сыграют в Полтаве с "Ворсклой".

После игры команда на несколько дней останется в Полтаве, а затем отправится в Сумы на матч 1/16 финала Кубка Украины с местной "Викторией", который состоится в среду 30 сентября.

Затем команда Маркевича возьмет курс на Киевскую область, где 4-го октября в Ковалевке сразится с "Колосом".

Ориентировочно, в Мариуполь команда вернется в понедельник, 5-го октября. Таким образом, в общей сложности азовцы на выезде проведут 12 дней, за которые сыграют 3 матча и преодолеют почти 2500 км.

Напомним, что из-за реконструкции своего стадиона "Мариуполь" все выездные матчи первого круга УПЛ играет на выезде.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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