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Хавбек Руха Русин: Могли и обыграть Шахтер, ведь мы создали больше моментов

Премьер-лига
(2 голосов)

Первое очко новичок УПЛ добыл в битве с чемпионом

Хавбек Руха Русин: Могли и обыграть Шахтер, ведь мы создали больше моментов
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Полузащитник "Руха" Ростислав Русин прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в матче 2-го тура УПЛ.

"Была очень тяжелая игра. Считаю, могли и победить, ведь мы создали больше моментов, чем соперник. К игре готовились в обычном режиме. Очень важно, что заработали первый зачетный пункт в чемпионате. Все довольны.

Президент после матча зашел в раздевалку, всех похвалил. Все вместе радовались этому результату", – сказал Русин.

Напомним, что это первое набранное очко "Руха" (после 3-х туров) в нынешнем сезоне УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Ростислав Русин
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Источник:
ФК Рух

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