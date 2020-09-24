Хавбек Руха Русин: Могли и обыграть Шахтер, ведь мы создали больше моментов

Полузащитник "Руха" Ростислав Русин прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в матче 2-го тура УПЛ .

"Была очень тяжелая игра. Считаю, могли и победить, ведь мы создали больше моментов, чем соперник. К игре готовились в обычном режиме. Очень важно, что заработали первый зачетный пункт в чемпионате. Все довольны.

Президент после матча зашел в раздевалку, всех похвалил. Все вместе радовались этому результату", – сказал Русин.

Напомним, что это первое набранное очко "Руха" (после 3-х туров) в нынешнем сезоне УПЛ.