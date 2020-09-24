Динамо поблагодарило Данило Силву за проведённое время в команде и вклад в достижения клуба

Экс-игрок "Динамо", 33-летний бразильский защитник Данило Силва объявил о завершении карьеры . Киевляне отреагировали на заявление игрока – клуб поблагодарил своего экс-футболиста.

"Бывший игрок "Динамо" (с 2010 по 2017 год) Данило Силва объявил о завершении карьеры.

Спасибо футболисту за проведенное в нашей команде время и значительный вклад в достижения "Динамо".

Obrigado (спасибо)", – сказано в обращении Динамо.

Напомним, что 33-летний бразилец в составе киевлян дважды становился чемпионом Украины, дважды становился обладателем Кубка Украины и один раз выигрывал Суперкубок Украины. Всего в составе киевлян бразилец провел 219 матчей, забил 3 гола и сделал 20 ассистов.