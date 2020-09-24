Гладкий: Для меня на первом месте футбол, а не финансовая составляющая

Украинский нападающий Александр Гладкий, который в последнее время играл в Турции, в интервью журналу "Футбол" рассказал, почему он решил вернуться в Украину и подписать контракт с " Зарей ".

— Александр, весной вы утверждали, что чемпионат Турции намного сильнее и интереснее, и что не особо горите желанием возвращаться в Украину. Через три месяца вы перешли в "Зарю". Что заставило передумать?

— Несколько причин. Во-первых, я давно не виделся с детьми, не хватало общения с ними. Во-вторых, я получил приглашение от клуба, который в прошлом чемпионате показывал симпатичный футбол, занял третье место и вышел в групповой раунд Лиги Европы. Четыре года я не играл в еврокубках, соскучился по международным матчам.

— Со Скрипником были знакомы лично?

— Нет, но я внимательно следил за нашим чемпионатом и "Зарей", которая была близка к тому, чтобы опередить "Динамо" в борьбе за второе место. Меня привлекает стиль футбола "Зари". О Скрипнике я слышал много лестных отзывов. Он долго играл в Бундеслиге, возглавлял "Вердер", имеет за спиной серьезный европейский опыт. После предложения от "Зари" я переговорил с ним лично. Виктор Анатольевич сказал, что хочет видеть меня в команде.

— Нестабильная финансовая ситуация луганского клуба не смущала? Бывший гендир "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что у игроков 3-4-месячные задержки по зарплате и команда трепетно ожидает транша от УЕФА , который придет только в сентябре...

— Это внутренняя кухня команды и не ко мне вопрос. Для меня на первом месте футбол, а не финансовая составляющая. Я переходил в "Зарю" ради того, чтобы играть.