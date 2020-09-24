Гезтепе продолжает переговоры по Жерсону Родригесу. Решение по игроку будет принимать Луческу

Турецкий "Гёзтепе" продолжает переговоры по хавбеку "Динамо" Жерсону Родригесу, пишет Yeni Asir.

По информации издания, турецкий клуб хочет арендовать игрока до конца нынешнего сезона.

Впрочем, окончательное решение по судьбе игрока будет лично решать наставник киевлян Мирча Луческу.

Напомним, что хавбек провел вторую часть прошлого сезона в аренде в турецком "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником.

В этом сезоне 25-летний люксембуржец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.