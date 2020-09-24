Иванисеня: Задолженности по зарплате в Заре есть, но отдают по чуть-чуть

Полузащитник " Зари " Дмитрий Иванисеня рассказал о задолженности по зарплатам в луганском клубе.

"Было, да. И сейчас тоже есть, но отдают по чуть-чуть. Нет такого, что у нас хуже, хуже и хуже становится. Понемногу все выплачивают.

Обещают. И то, что обещают, выполняют", – сказал Иванисеня.