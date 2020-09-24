  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Иванисеня: Задолженности по зарплате в Заре есть, но отдают по чуть-чуть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иванисеня: Задолженности по зарплате в Заре есть, но отдают по чуть-чуть

Премьер-лига
(1 голосов)

С финансами у луганчан не все гладко

Иванисеня: Задолженности по зарплате в Заре есть, но отдают по чуть-чуть
Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о задолженности по зарплатам в луганском клубе.

"Было, да. И сейчас тоже есть, но отдают по чуть-чуть. Нет такого, что у нас хуже, хуже и хуже становится. Понемногу все выплачивают.

Обещают. И то, что обещают, выполняют", – сказал Иванисеня.

Напомним, что ранее бывший генеральный диретокр "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что у игроков 3-4-месячные задержки по зарплате.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТДУШИВДУШУ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...