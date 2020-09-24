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Иванисеня: Задолженности по зарплате в Заре есть, но отдают по чуть-чуть
С финансами у луганчан не все гладко
Полузащитник "
"Было, да. И сейчас тоже есть, но отдают по чуть-чуть. Нет такого, что у нас хуже, хуже и хуже становится. Понемногу все выплачивают.
Обещают. И то, что обещают, выполняют", – сказал Иванисеня.
Напомним, что ранее бывший генеральный диретокр "Зари" Сергей Рафаилов рассказал,
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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