Андрей Пятов высказался о проблемах Шахтера в обороне

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов прокомментировал проблемы горняков в защите.

- В каждом из матчей в еврокубках в 2020-м "Шахтер" пропускал как минимум один гол со стандартов. Здесь больше проблем в системе обороны или в индивидуальных действиях?

- Где индивидуальные ошибки, где-то командные. Главное - мы понимаем проблему. У нас будут теории, будем общаться с тренерами, чтобы понять, как кому удобнее играть в тех или иных эпизодах. Может, изменим, внесем что-то новое. Будем готовиться, делаем на этом акцент.

- Недавно Тарас Степаненко выдал эмоциональный спич, в котором подчеркнул, что у Шахтера есть проблемы в обороне. Согласны с Тарасом?

- Вся команда обороняется, и вся атакует. Мы много пропускаем в последнее время. Это и индивидуальные ошибки игроков, и лично мои. Мы должны улучшить игру в обороне, быть более сконцентрированными.

Тарас сказал все по делу. Если мы 5 мячей пропустили от «Интера» в полуфинале. Должны делать выводы и становиться сильнее.

- Такие поражения, как от «Интера», сильно бьют по психологии?

- Очень серьезно бьют. Не только индивидуально, но и по всей команде. Мы должны быть сильнее, злее и организованными.

Такие поражения должны учить-то. Если после таких игр мы не будем выносить уроков, то не вырастем как команда. Будем с командами своего уровня играть, одерживать победы и не сделаем шаг вперед.

К таким командам, как «Интер», нужно по-другому готовиться, чем-то жертвовать, усиливать оборону. Это очень большая работа, которую нужно выполнить. Важно, что такие поражения должны помогать в будущем становиться сильнее.