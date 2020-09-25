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Габриэл Жезус мог стать игроком киевского Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Если бы руководство бело-синих не притормозило

Габриэл Жезус мог стать игроком киевского Динамо
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Бывший главный тренер ПФК "Львов" Жилмар сообщил, что форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус мог оказаться в киевском "Динамо".

Футбольный агент Сергей Веселков работал в запорожском "Металлурге", а затем перешел к "Динамо". Он сказал мне, что занимает должность типа правой руки президента. Как-то я позвонил ему и сказал, что у меня есть один нападающий - бомба. Сбросил ему видео. Этот футболист забил 16 голов. Это был Габриэл Жезус. Веселков ответил: "16 или 17 лет? Что это такое?".

Но время шло. Бразилец стал игроком основы "Палмейрас", а затем перешел в "Манчестер Сити". А я предлагал его "Динамо". Сейчас Веселков думает: "Что я наделал?". Он не поверил в меня, просил привезти футболиста на просмотр, а я звал его в Бразилию. Это правда, это было 5-6 лет назад. Я не виноват, что он не оказался в "Динамо". Все вопросы к Веселкову, - сказал Жилмар.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Жилмар Габриэл Жезус
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
25.09.2020 в 15:52
а раскрылся бы он в ДИнамо так, как в Палмейрасе, а потом в Ман Сити? вот в чем суть вопроса. Я помню в Динамо из Бразилии брали перспективного Андре, Гильерме.. Дуду вообще считали чуть ли вторым Неймаром с его техникой. А в итоге эти молодые таланты так и не заиграли в Динамо и карьера пошла под откос,.. Так что не стоит жалеть что Жезус типо не в Динамо окаазлся. на 90 % он бы не заиграл и был бы никем....
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
25.09.2020 в 14:01
Жезус может вздохнуть с облегчением
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
25.09.2020 в 13:45
Ужасно люблю такие новости, что кто-то чего-то десять лет назад знал или думал или мог сделать ого-го, но нихрена не сделал... Очень полезно это все...
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+2
0


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