Габриэл Жезус мог стать игроком киевского Динамо

Бывший главный тренер ПФК "Львов" Жилмар сообщил, что форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус мог оказаться в киевском " Динамо ".

Футбольный агент Сергей Веселков работал в запорожском "Металлурге", а затем перешел к "Динамо". Он сказал мне, что занимает должность типа правой руки президента. Как-то я позвонил ему и сказал, что у меня есть один нападающий - бомба. Сбросил ему видео. Этот футболист забил 16 голов. Это был Габриэл Жезус. Веселков ответил: "16 или 17 лет? Что это такое?".

Но время шло. Бразилец стал игроком основы "Палмейрас", а затем перешел в "Манчестер Сити". А я предлагал его "Динамо". Сейчас Веселков думает: "Что я наделал?". Он не поверил в меня, просил привезти футболиста на просмотр, а я звал его в Бразилию. Это правда, это было 5-6 лет назад. Я не виноват, что он не оказался в "Динамо". Все вопросы к Веселкову, - сказал Жилмар.