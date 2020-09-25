Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед матчем с Олимпиком шестеро игроков Шахтера занимались индивидуально
К основе подтянули 17-летнего Дмитрия Капинуса
"
25 сентября "горняки" провели тренировочную сессию, которой предшествовало теоритечиское занятие.
Футболисты, принимавшие участие в последнем матче чемпионата, работали отдельно. Индивидуальная программа у Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко, Александра Пихаленка, Максима Малышева, Владислава Вакулы и Исмаили.
Зато с первой командой тренировался 17-летний Дмитрий Капинус – за молодежный состав "оранжево-черных" он выступает на позиции правого защитника.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Олимпик" пройдет 27 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 17:00.