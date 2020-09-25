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Перед матчем с Олимпиком шестеро игроков Шахтера занимались индивидуально

Премьер-лига
(1 голосов)

К основе подтянули 17-летнего Дмитрия Капинуса

Перед матчем с Олимпиком шестеро игроков Шахтера занимались индивидуально
Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к матчу 4-го тура УПЛ с "Олимпиком".

25 сентября "горняки" провели тренировочную сессию, которой предшествовало теоритечиское занятие.

Футболисты, принимавшие участие в последнем матче чемпионата, работали отдельно. Индивидуальная программа у Евгения Коноплянки, Тараса Степаненко, Александра Пихаленка, Максима Малышева, Владислава Вакулы и Исмаили.

Зато с первой командой тренировался 17-летний Дмитрий Капинус – за молодежный состав "оранжево-черных" он выступает на позиции правого защитника.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Олимпик" пройдет 27 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 17:00.

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В статье: Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Исмаили Максим Малышев Александр Пихаленок Владислав Вакула Дмитрий Капинус
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (0)
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GlazoemcevLeo
25.09.2020 в 17:42
Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
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