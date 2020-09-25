Сикан: Маркевич отметил, что мне надо добиваться места в составе Мариуполя

Новичок " Мариуполя " Данило Сикан рассказал о подготовке команды к мату 4-го утра УПЛ с "Ворсклой", который состоится в субботу 26-го сентября.

— Каждый матч сложен. Тем более "Ворскла" сейчас на ходу, одержала три победы. Это серьезный соперник, против которого нужно достойно сыграть.

— На старте чемпионата "Мариуполь" в каждой игре удивляет соперника. Удастся удивить полтавчан?

— Загадывать я не могу. Но уверен, что матч будет сложный. Это сто процентов! Сейчас всем нужны очки. "Ворскла" после трех побед подряд, наверное, захочет продолжить свою серию и также возглавлять таблицу. Но и мы настроены серьезно и хотим быть в таблице выше и выше.

— Матч в Полтаве пройдет со зрителями. Приятно, наверное, играть пусть и с чужими, но все же болельщиками?

— Конечно, приятно играть со зрителями! Давно так не играли.

— Ты только неделю как в команде. Успел уже освоиться?

— Да, с адаптацией проблем не возникло. Я все-таки не совсем новичок и уже отыграл здесь полгода. С другими ребятами пересекался в "Шахтере". Поэтому почти всех в команде знаю. У меня был разговор с главным тренером. Остап Миронович все рассказал и отметил, что надо добиваться места в составе.